東陽10月營收18.08億元 AM銷售年增8%
2019-11-07 09:30
經濟日報 記者黃淑惠
／即時報導
東陽（1319）今（7）日公布10月營收自結合併營收18.08 億元，前十個月自結累計合併營收175.77億元；其中，隨著AM（售後維修市場）旺季到來，東陽AM銷售10月表現亮麗，年增率8%，創同期次高紀錄。
東陽為國內最大的汽車塑膠零組件供應商，其中，AM銷售已經是全球最大的汽車塑膠件供應業者，隨著旺季到來，東陽AM事業前10月自結合併營收12.95億元，年增率8%，創同期次高紀錄；前十個月AM自結累計合併營收 129.52億元，年增率5%。
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因今年美國景氣表現不如預期，美國民眾換車年限跟著拉長，汽車維修數量增加，對於AM的產品也會跟著增加，東陽近年來加碼投資產線整理成效顯現，全面拉高毛利率，隨著時序進入旺季，東陽備貨提供多元且優質產品，滿足客戶一次購足的需求，搶攻冬季碰撞件需求商機。
另外，東陽OEM事業10月自結合併營收5.12億元，前十個月自結累計合併營收46.25億元。如果包含中國的OEM布局在內，整體累計營收207.04億元。
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