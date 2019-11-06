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28券商遭網攻 證交所：充分掌握訊息及業者應變

2019-11-06 21:51經濟日報 記者盧宏奇／台北即時報導

繼2017年之後，證券商系統再度遭到較大規模的網路駭客攻擊，根據統計，從10月24日傳出以分散式阻斷服務攻擊（簡稱DDoS）並以比特幣勒索後，至今（6）日共計有28家券商通報遭駭，相關業者也已向刑事局報案。

臺灣證券交易所表示，經過2017年駭客事件之後，證券商都有做流量清洗機制，並且規定只要開辦電子交易服務的券商，都必須導入電信業者的流量清洗服務，因此53家電子交易券商均未傳出嚴重災情，遭駭者只有下單速度較慢，最近成交量大增，即可印證本波駭客攻擊對市場影響非常輕微，而且受影響時間短暫、投資人可透過其他管道下單，投資人下單仍可透過手機App、語音或電話等其他替代管道下單，投資人權益及證券商業務並未受到影響。

DDoS是近年來常見的網攻手法，在台灣證券交易系統上發生較大規模的攻擊，是在2017年的2月，事發後金管會即要求所有網路下單券商必購買流量清洗服務、建立DDoS防禦與應變作業程序，每年並辦理DDoS攻擊應變演練，以有效降低遭受攻擊的影響時間。

證交所說，本次除充分掌握網攻訊息及業者應變處理情形，彙整相關情資於10月29日通報金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）外，並主動以電子郵件方式通知證券商資訊主管，提醒加強防範並注意下列事項。

首先，隨時注意對外網路安全維護，如發現有受DDoS攻擊情事，應立即洽電信廠商啟動流量清洗機制、阻擋攻擊者的IP等。

其次，監控網路系統運作情形，如有系統異常無法運作情事，應即時公告並擬具因應方案，以確保客戶及投資人權益。

第三，利用「證券期貨市場資安通報平台」，落實進行資安事件通報。

證交所指出，將持續密切掌握本次攻擊事件發展，24小時進行業者網站監控服務，適時提醒業者注意並採取防護措施，以確保證券期貨業者網路服務正常運作。

證券商駭客資安

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