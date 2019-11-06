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12強／先發張奕燃燒7局102球未失分 中華2:0領先委內瑞拉

券商財富管理規模今年成長近85億元

2019-11-06 20:40經濟日報 記者周克威／台北即時報導

國際股市多頭氣盛，投資理財需求殷切，券商財管信託業務整體規模持續成長，今年前三季規模已增加84.3億元，總規模達到1,459.6億，其中尤以固定收益型產品最受投資人青睞，國內外固定收益規模合計達320.7億。

在開辦財管信託業務的11家券商中，永豐金證券今年再續爆發性成長，以35.4億元的增加規模，拿下今年前三季的成長王。

券商開放受託兼營信託業務將滿6年成績亮麗，今年雖然有中美貿易戰帶來市場變數，但財管信託規模持續增加；根據券商公會的統計，9月底整體規模已越過1,459億元，累計前三季淨成長84.3億元、增幅6.1%，從產品類型來看，投資國內有價證券規模達595.3億元，以股票型占140.8億元最多，其次為固定收益型105億元。

而投資國外有價證券規模則合計400.6 億元，以固定收益型產品達215.6億元為大宗，股票型103.9億元；綜合來看，固定收益產品是市場主流。

統計今年1至9月財管信託規模淨成長前三名的券商依序為永豐金證增加35.4億元，元大證25.9億元、凱基證21.5億元，其中起步較晚的永豐金證券連續幾年都展現爆發性的雙位數成長率，9月底規模已經站上171億元的規模與元大證成為財管金銀雙雄。

券商分析指出，今年市場資金充沛，台商資金回流，投資人閒置資金尋求理財規劃，降息環境有利固定收益產品表現吸引資金進入；特別值得一提的是，高齡化時代來臨，退休生活準備的需求明顯增加，符合退休目的的固定配息或固定收益型商品獲得青睞。

永豐金元大

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