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非電集團股 作帳行情燒

2019-11-06 19:32經濟日報 記者盧宏奇／台北即時報導

台股受惠於資金行情推波助瀾，連日創逾29年高點，主流電子股漲多陷入整理後，波段相對落後的潤泰、富邦、台聚、永豐餘等非電子集團股接棒跟進，順勢展開集團作帳行情。

台股近日快步上漲，與季線正乖離近7%，技術面及籌碼面略顯過熱，前波主流且高位階個股開始修正，所幸外資買盤持續挹注，不畏漲多股獲利賣壓湧現，昨（6）日小漲9點收11,653點，續創逾29年新高，成交值放大至1,611億元。

電子股昨日成交比重降至七成，功率放大器、散熱、銅箔基板等族群紛紛拉回，資金轉戰基期較低的部分IC設計、光通訊、半導體材料設備等個股；非電子部分除營建外，金融股也開始表態走強。

進入11月，加上市場資金充沛、氣氛偏向樂觀等有利條件，在電子集團股領先強漲後，往年作帳相對積極的傳產、金融集團也蠢蠢欲動，除台塑集團緩步盤堅，近期包括潤泰、富邦、台聚、永豐餘等旗下個股有所表現。

潤泰集團旗下潤泰材因拿到離岸風電基座水下灌漿材認證，不但成為亞洲唯一離岸風砂漿廠，更晉升全球前三大寶座，9月下旬起展開數波凌厲攻勢，股價續創天價；潤泰新、潤弘等也順勢作帳拉抬，股價逐步攀升。

全球股市近期表現亮麗，富邦金獲利隨資本利得挹注，股價逐步墊高挑戰填息價位；至於富邦媒受惠於雙11題材，近日股價如旱地拔蔥，突破整理已久的盤堅區。

法人表示，指數進入震盪期，短線漲多個股除非未來產業趨勢透明度夠高，否則股價修正空間不容小覷，本益比相對偏低或股價漲幅不大個股，以及未來產業成長空間仍大標的，仍是現階段選股方向。

個股富邦媒台股

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