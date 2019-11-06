董事職能宣導會 上市公司回響大

2019-11-06 19:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／即時報導



證交所分別於11月1日及6日假高雄和台北辦理「有效發揮董事職能宣導會」，邀請上市公司的董事、監察人及公司治理主管參加，會中分享董事會運作架構、法規與國際公司治理趨勢等。兩場次共計450人參與，顯示上市公司重視董事職能發揮。

宣導會首先由證交所總經理簡立忠致詞，提到公司治理制度健全的國內企業，有效彰顯企業經營價值，而董事會是企業的大腦，在公司治理中扮演著舉足輕重的角色；透過宣導會加強推廣，深入分析董事會重要措施和公司治理趨勢，可進一步提升國內社會對治理績效的重視，有效發揮董事影響力。

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宣導會並由資策會科法所創意智財中心副主任鄒宗萱，講授如何管理智慧財產，進而完善公司治理。在國際市場競爭白熱化下，專家提醒，企業可能面臨智財風險，國內外不乏相關案例，有賴公司明確董事會的智財治理責任。

投保中心董事長邱欽庭也親自出席講授財報不實的法律責任，剖析董監事於證券交易法的責任以外，還有實務上可能承擔多重責任，同時說明禁止內線交易的相關規定，強調民與刑事責任之重要性。

最後由證交所組長謝兆恩說明「新版公司治理藍圖（2018~2020）」之重要措施，包括公司治理重要推動事項的設置公司治理主管、提升英文資訊揭露、辦理董事會自我或同儕評鑑等，也說明證交法最新修正內容，以及參酌ISO37001修正的誠信經營守則。