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資金調節 百元非電族群短多點火

2019-11-06 18:48經濟日報 記者黃力／即時報導

台股今（6）日遇資金調節，電子中小股走勢多受影響，非電族群則多有表現，百元股如億豐（8464）、富邦媒，獲短多點火，漲幅表現較大盤佳。

近期貢獻台股上漲動能的自台積電、鴻海等大型電子權值股表現相較溫吞，金融、傳產適時添柴，盤勢高檔震盪，填補電子股讓出的指數空間。

低基期、低股價的非電股走出落後補漲走勢，不過盤面上也不乏如億豐、鈺齊-KY、富邦媒、美食-KY、和泰車等百元高價傳產高價股，產業涵蓋窗簾、製鞋、百貨、食品、汽車等，因各擁基本面轉機題材或銷售利多，為資金青睞。

窗簾股億豐第3季獲利表現亮眼，累計前三季EPS11.4元，大賺逾一個股本，並有多家外資上調目標價，激勵市場搶進，今成交量突增近5日均量的三倍，股價並跳空開高，突破今年最高點。

電商平台富邦媒進入傳統旺季，隨著雙11年度大戲上場，首波業績開出紅盤，未來營運表現備受期待，股價也隨勢拉升，同樣於今日寫下今年新高，為市場焦點之一。

法人指出，大盤前兩個交易日呈現跳空上漲，加權指數季線正乖離來到近7%，其中，電子指數季乖離更來到9.9%，由於短線漲勢強勁，技術面和籌碼面略顯過熱，盤面上前波主流且高位階類股面臨反壓修正風險，非電族群也因此多有表現機會，後市則須持續留意法人資金流向與股價輪動基期。

富邦媒億豐

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