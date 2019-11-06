南港重訊太誇耀？證交所開罰5萬元

2019-11-06 17:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／即時報導



南港輪胎（2101）日前代子公司南榮公告世界明珠案動土等重大訊息，證交所指出有誇耀性或類似廣宣文字之描述情事，違反重大訊息規定，處以新台幣5萬元違約金。 報系資料照／記者徐力剛攝影 分享 facebook

證交所表示，南港輪胎（2101）日前代子公司南榮公告世界明珠案動土等重大訊息，因內容有誇耀性或類似廣宣文字之描述情事，違反重大訊息規定，故處以新台幣5萬元違約金，並函知南港依規定辦理。

證交所指出，南港108年11月4日於公開資訊觀測站代子公司南榮開發建築股份有限公司公告，世界明珠案潛在準客戶產品發表會及動土儀式、受到Discovery邀約獨家拍攝建築歷程等相關事宜，因內容有誇耀性或類似廣宣文字之描述，核已違反證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第15條第1項第2款，故處違約金。