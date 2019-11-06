鈞泰延遲輸入重訊 證交所開罰3萬元

相關新聞
10月營收創高 佳世達波段攻高2019-11-06 14:40
攻長照入主暄達 浩鑫漲逾9%2019-11-06 14:40
明年5引擎齊發 訊連爆量奔漲停2019-11-06 14:40
8檔業績雙喜股報到2019-11-06 14:40
台股開高拉回／電子熄火 金融接棒2019-11-06 14:40
台股29年新高還搶進？這9檔「本益比合理績優股」安心買2019-11-06 13:59
金融、傳產接棒點火 台股小漲9點收11,6532019-11-06 13:56
為什麼台股超買 分析師還是愛？2019-11-06 13:37
功率放大器族群10月業績靚 法人按讚2019-11-06 12:14
17檔10月營收創新高 外資買盤偏愛這幾檔2019-11-06 12:08
康和證券推手機App 體驗盤中零股交易2019-11-06 09:43
鴻海10月營收 同期最強2019-11-06 00:38
鴻海目標價 外資高喊110元2019-11-06 00:38
大立光營收創新高 今年每股拚賺200元2019-11-06 00:35
外資連17買 猛砸1,500億2019-11-06 00:00
「萬一」行情熱 6家券商遭駭客攻擊2019-11-06 00:00
專業股民 今年來每人賺654萬2019-11-05 23:45
外資連二月淨匯入2,200億2019-11-05 23:45
尾盤攻高族群 聚光2019-11-05 23:22
集保推動職場運動 獲認證2019-11-05 23:22
營收三升股盤面大亮點2019-11-05 23:22
就市論勢／半導體、網通 題材熱2019-11-05 22:58
「逐筆交易」是瞎米碗糕？ 這裡讓你試試看2019-11-05 21:25
台股創29年新高 金管會證實6家券商遭駭客攻擊2019-11-05 19:37
資金行情還有多久？分析師提三觀察：台股11月可能先上後下2019-11-05 19:19
避險買盤大！富邦VIX溢價破30%2019-11-05 18:08
台塑四寶10月營收低迷 台化：尚未走出石化業谷底2019-11-05 17:52
環球晶、南亞科、台達電 獲外資升財測2019-11-05 17:23
鴻海目標價 三外資喊百元2019-11-05 16:42
台新證攜日商 打造國內首見年輕人專屬投資平台2019-11-05 15:49
健身器材股 擴大布局／喬山步步高 岱宇貼息2019-11-05 14:36
強者恆強 14檔個股出列2019-11-05 14:36
台股再創高 散熱族群開慶功宴2019-11-05 14:36
台積電尾盤點火市值突破8兆元 台股漲87點收11,6442019-11-05 13:47
久違了！鋼鐵股回神 中小型個股成贏家2019-11-05 12:58
台股逐筆交易明年3月上路 這幾類委託單大不同2019-11-05 12:41
健康產業布局擴大 喬山股價走高2019-11-05 12:40
台股突破11,600點 從四大指標觀察高點到了嗎？2019-11-05 12:30
M31全年每股獲利 法人估有望挑戰一個資本額2019-11-05 12:26
熱門文章
台股創29年新高 金管會證實6家券商遭駭客攻擊2019-11-05 19:37
資金行情還有多久？分析師提三觀察：台股11月可能先上後下2019-11-05 19:19
專業股民 今年來每人賺654萬2019-11-05 23:45
鴻海10月營收 同期最強2019-11-06 00:38
環球晶、南亞科、台達電 獲外資升財測2019-11-05 17:23
功率放大器族群10月業績靚 法人按讚2019-11-06 12:14
新普營收 連三月攻頂2019-11-05 23:27
避險買盤大！富邦VIX溢價破30%2019-11-05 18:08
大立光營收創新高 今年每股拚賺200元2019-11-06 00:35
鴻海目標價 外資高喊110元2019-11-06 00:38
鴻海10月營收5958.82億元 創歷年同期新高2019-11-05 22:39
外資連17買 猛砸1,500億2019-11-06 00:00
「逐筆交易」是瞎米碗糕？ 這裡讓你試試看2019-11-05 21:25
「萬一」行情熱 6家券商遭駭客攻擊2019-11-06 00:00
矽格業外補 跳增八成2019-11-05 23:27
17檔10月營收創新高 外資買盤偏愛這幾檔2019-11-06 12:08
台塑四寶10月營收低迷 台化：尚未走出石化業谷底2019-11-05 17:52
致伸成長 訂單強強滾2019-11-05 23:27
鴻海10月來漲幅22.95% 郭台銘持股市值大增224億2019-11-05 20:16
8檔業績雙喜股報到2019-11-06 14:40
藍天：投資10億元設台北雙星股份有限公司 持股50%2019-11-05 19:08
金融、傳產接棒點火 台股小漲9點收11,6532019-11-06 13:56
臻鼎10月營收月增14% 明年大躍進2019-11-05 23:27
營收三升股盤面大亮點2019-11-05 23:22
台積、鴻海 押長天期2019-11-05 23:35
為什麼台股超買 分析師還是愛？2019-11-06 13:37
欣興、南電 四檔放閃2019-11-05 23:34
櫃買題材中小型股 點火補漲2019-11-05 19:00
聯詠前三季賺進一個股本 Q4業績估小減2019-11-06 14:48
台光電營收持平 台虹衰退7%2019-11-05 23:28
5G題材發威 聯發科股價站上430元創近4年新高2019-11-06 11:31
櫃買績優中小股 補漲2019-11-05 23:22
宏達電公布10月營收6.55億元 月減48.6%2019-11-06 15:40
佳世達10月營收163.3億元 續創歷史新高2019-11-05 20:08
台積電續創高台股收漲9.04點 三大法人買超57.93億2019-11-06 15:22
尾盤攻高族群 聚光2019-11-05 23:22
明泰每股純益0.32元 毛利大增2019-11-05 23:32
券商遭到DDoS攻擊 證交所三提醒2019-11-05 18:26
券商連二日遭駭 金管會證實今天又六家2019-11-05 19:48
全新業績猛 10月營收創新高2019-11-05 18:03
留言