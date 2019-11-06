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台積電續創高台股收漲9.04點 三大法人買超57.93億

2019-11-06 15:22經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台股6日開小紅震盪，台積電尾盤翻紅，拉升指數終場以11,653.07點作收，上漲...
台股6日開小紅震盪，台積電尾盤翻紅，拉升指數終場以11,653.07點作收，上漲9.04點，成交量1,592.56億元 歐新社
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台股今(6)日開小紅震盪，在權值股休息，電子股熄火下指數翻黑，一度下滑至11,601.7點，盤面上由金融股接棒，加上蘋概三王力守，台積電尾盤翻紅，拉升指數終場以11,653.07點作收，上漲9.04點，成交量1,592.56億元；三大法人買超57.93億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超67.78億元，投信賣超6.02億元，自營商賣超（合計）3.82億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.67億元，自營商（避險）買超3.85億元。

台股今日以11,645.08點小紅開出，漲多電子股熄火，金融股接棒，部分具題材的傳產股走強，股王大立光則是多頭指標，終場收漲1.84%，鴻海也收紅，台積電開低震盪收紅，續創歷史新高，收在311元，指數在尾盤時翻紅，終場收在11,653.07點，漲幅0.08%。

自營商台積電三大法人台股

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