親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

六福皇宮原址新房客敲定！JR東日本大飯店2021年迎賓

指馬英九收頂新10億 吳子嘉更一審判賠160萬元

金融、傳產接棒點火 台股小漲9點收11,653

2019-11-06 13:56經濟日報 記者林婉琪／即時報導

台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
分享
台股5日創下29年半新高後，今（6）日在平盤附近游走，盤面上漲多的電子股熄火，改由金融股接棒點火，零星傳產股助攻，終場指數收在11,653.07點，小漲9.04點、漲幅0.08%，成交金額為1,592.56億元，

中國國家主席習近平考慮赴美簽署第一階段協議，希望美國總統川普政府取消12月中旬生效的關稅計畫及9月初加徵的1,120億美元中輸美商品關稅，以此中方將開放同意在兩年內購買價值500億美元的美農產品，並加強金融服務和加強智慧財產權保護。

美股四大指數漲多跌少，道瓊指數上漲0.11%，S&P 500指數下跌0.12%，那斯達克指數上漲0.02%，費城半導體指數上漲0.19%。

觀察台股三王表現，台積電（2330）股價漲多拉回整理，盤中下跌0.3%；鴻海股價靠近前波套牢壓力區，盤中出面賣壓，但部分買盤進場承接，終場仍收漲0.4%；大立光10月營收頻創新高，漲勢延續，上漲1.8%。

具備政策作多特性的金融股，儼然成為撐盤要角，金融雙雄國泰金、富邦金盤盤中都有逾2%漲幅，獲利表現亮眼的新光金、兆豐金、元大金中信金等，漲幅則介於1～2%。

元富投顧表示，台股這波自8月10,180低點反彈以來，外資大力回補台股近3,000億元，大盤突破11,000反壓，更推向11,600高點，儘管大盤漲多後，出現拉回整理，但只要台積電、鴻海、大立光、聯發科、廣達、仁寶以及金融股等權值股走勢維持震盪走高，挑戰歷史高點12,682近在咫尺。

國泰證期顧問處經理蔡明翰也表示，儘管根據過去經驗顯示，外資連續買超台股15日後，容易出現見高向下墜落，但這次推動台股向上的主要動能為資金行情，所以建議投資人不要預設指數高點，在新台幣由升轉貶前，台股強勢格局不會改變。

台股台積電金融股鴻海大立光元大金富邦金新台幣中信金聯發科

相關新聞

為什麼台股超買 分析師還是愛？

2019-11-06 13:37

17檔10月營收創新高 外資買盤偏愛這幾檔

2019-11-06 12:08

台股29年新高還搶進？這9檔「本益比合理績優股」安心買

2019-11-06 13:59

功率放大器族群10月業績靚 法人按讚

2019-11-06 12:14

康和證券推手機App 體驗盤中零股交易

2019-11-06 09:43

鴻海10月營收 同期最強

2019-11-06 00:38

鴻海目標價 外資高喊110元

2019-11-06 00:38

大立光營收創新高 今年每股拚賺200元

2019-11-06 00:35

外資連17買 猛砸1,500億

2019-11-06 00:00

「萬一」行情熱 6家券商遭駭客攻擊

2019-11-06 00:00

專業股民 今年來每人賺654萬

2019-11-05 23:45

外資連二月淨匯入2,200億

2019-11-05 23:45

尾盤攻高族群 聚光

2019-11-05 23:22

集保推動職場運動 獲認證

2019-11-05 23:22

營收三升股盤面大亮點

2019-11-05 23:22

就市論勢／半導體、網通 題材熱

2019-11-05 22:58

「逐筆交易」是瞎米碗糕？ 這裡讓你試試看

2019-11-05 21:25

台股創29年新高 金管會證實6家券商遭駭客攻擊

2019-11-05 19:37

資金行情還有多久？分析師提三觀察：台股11月可能先上後下

2019-11-05 19:19

避險買盤大！富邦VIX溢價破30%

2019-11-05 18:08

台塑四寶10月營收低迷 台化：尚未走出石化業谷底

2019-11-05 17:52

環球晶、南亞科、台達電 獲外資升財測

2019-11-05 17:23

鴻海目標價 三外資喊百元

2019-11-05 16:42

台新證攜日商 打造國內首見年輕人專屬投資平台

2019-11-05 15:49

健身器材股 擴大布局／喬山步步高 岱宇貼息

2019-11-05 14:36

強者恆強 14檔個股出列

2019-11-05 14:36

台股再創高 散熱族群開慶功宴

2019-11-05 14:36

台積電尾盤點火市值突破8兆元 台股漲87點收11,644

2019-11-05 13:47

久違了！鋼鐵股回神 中小型個股成贏家

2019-11-05 12:58

台股逐筆交易明年3月上路 這幾類委託單大不同

2019-11-05 12:41

健康產業布局擴大 喬山股價走高

2019-11-05 12:40

台股突破11,600點 從四大指標觀察高點到了嗎？

2019-11-05 12:30

M31全年每股獲利 法人估有望挑戰一個資本額

2019-11-05 12:26

南亞科10月營收月減近一成 股價不跌反漲

2019-11-05 12:19

環球晶盤中股價漲逾3% 挑戰前波高點

2019-11-05 10:30

產能滿到爆 宏捷科10月營收2.5億元月增6.6%

2019-11-05 10:16

獲利亮眼 開發金股價帶量上攻

2019-11-05 10:13

群電Q3營收獲利創新高 強攻半根漲停

2019-11-05 10:13

外資、自營商齊力助攻 宇峻早盤衝波段高點

2019-11-05 10:07
看更多

熱門文章

台股創29年新高 金管會證實6家券商遭駭客攻擊

2019-11-05 19:37

鴻海目標價 三外資喊百元

2019-11-05 16:42

資金行情還有多久？分析師提三觀察：台股11月可能先上後下

2019-11-05 19:19

鴻海10月營收 同期最強

2019-11-06 00:38

環球晶、南亞科、台達電 獲外資升財測

2019-11-05 17:23

專業股民 今年來每人賺654萬

2019-11-05 23:45

功率放大器族群10月業績靚 法人按讚

2019-11-06 12:14

新普營收 連三月攻頂

2019-11-05 23:27

避險買盤大！富邦VIX溢價破30%

2019-11-05 18:08

大立光營收創新高 今年每股拚賺200元

2019-11-06 00:35

鴻海10月營收5958.82億元 創歷年同期新高

2019-11-05 22:39

鴻海目標價 外資高喊110元

2019-11-06 00:38

外資連17買 猛砸1,500億

2019-11-06 00:00

「逐筆交易」是瞎米碗糕？ 這裡讓你試試看

2019-11-05 21:25

「萬一」行情熱 6家券商遭駭客攻擊

2019-11-06 00:00

可成10月營收 挑戰站穩百億元

2019-11-05 14:39

矽格業外補 跳增八成

2019-11-05 23:27

台積電領軍 權證市場爆近期新大量

2019-11-05 15:20

強者恆強 14檔個股出列

2019-11-05 14:36

台塑四寶10月營收低迷 台化：尚未走出石化業谷底

2019-11-05 17:52

鴻海10月來漲幅22.95% 郭台銘持股市值大增224億

2019-11-05 20:16

大立光10月營收66.26億元 連三個月創新高

2019-11-05 15:49

致伸成長 訂單強強滾

2019-11-05 23:27

藍天：投資10億元設台北雙星股份有限公司 持股50%

2019-11-05 19:08

營收三升股盤面大亮點

2019-11-05 23:22

台積、鴻海 押長天期

2019-11-05 23:35

臻鼎10月營收月增14% 明年大躍進

2019-11-05 23:27

17檔10月營收創新高 外資買盤偏愛這幾檔

2019-11-06 12:08

台新證攜日商 打造國內首見年輕人專屬投資平台

2019-11-05 15:49

台積電市值飆破8兆 股價收310.5元再創新猷

2019-11-05 14:15

櫃買題材中小型股 點火補漲

2019-11-05 19:00

聯亞 矽光二廠本季啟用

2019-11-05 14:39

欣興、南電 四檔放閃

2019-11-05 23:34

2倍槓桿ETF成交爆量 專家提醒風險高宜搶短

2019-11-05 20:12

台股再創高 散熱族群開慶功宴

2019-11-05 14:36

健身器材股 擴大布局／喬山步步高 岱宇貼息

2019-11-05 14:36

台光電營收持平 台虹衰退7%

2019-11-05 23:28

佳世達10月營收163.3億元 續創歷史新高

2019-11-05 20:08

櫃買績優中小股 補漲

2019-11-05 23:22

尾盤攻高族群 聚光

2019-11-05 23:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top