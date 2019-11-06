金融、傳產接棒點火 台股小漲9點收11,653
2019-11-06 13:56
經濟日報 記者林婉琪
／即時報導
台股5日創下29年半新高後，今（6）日在平盤附近游走，盤面上漲多的電子股熄火，改由金融股接棒點火，零星傳產股助攻，終場指數收在11,653.07點，小漲9.04點、漲幅0.08%，成交金額為1,592.56億元，
中國國家主席習近平考慮赴美簽署第一階段協議，希望美國總統川普政府取消12月中旬生效的關稅計畫及9月初加徵的1,120億美元中輸美商品關稅，以此中方將開放同意在兩年內購買價值500億美元的美農產品，並加強金融服務和加強智慧財產權保護。
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美股四大指數漲多跌少，道瓊指數上漲0.11%，S&P 500指數下跌0.12%，那斯達克指數上漲0.02%，費城半導體指數上漲0.19%。
觀察台股三王表現，台積電（2330）股價漲多拉回整理，盤中下跌0.3%；鴻海股價靠近前波套牢壓力區，盤中出面賣壓，但部分買盤進場承接，終場仍收漲0.4%；大立光10月營收頻創新高，漲勢延續，上漲1.8%。
具備政策作多特性的金融股，儼然成為撐盤要角，金融雙雄國泰金、富邦金盤盤中都有逾2%漲幅，獲利表現亮眼的新光金、兆豐金、元大金與中信金等，漲幅則介於1～2%。
元富投顧表示，台股這波自8月10,180低點反彈以來，外資大力回補台股近3,000億元，大盤突破11,000反壓，更推向11,600高點，儘管大盤漲多後，出現拉回整理，但只要台積電、鴻海、大立光、聯發科、廣達、仁寶以及金融股等權值股走勢維持震盪走高，挑戰歷史高點12,682近在咫尺。
國泰證期顧問處經理蔡明翰也表示，儘管根據過去經驗顯示，外資連續買超台股15日後，容易出現見高向下墜落，但這次推動台股向上的主要動能為資金行情，所以建議投資人不要預設指數高點，在新台幣由升轉貶前，台股強勢格局不會改變。
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