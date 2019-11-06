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網友欽羨「世界唯一」星宇手機殼 釣出K董張國煒親回應

12強／中華隊投手群表現穩定 火力不佳成隱憂

功率放大器族群10月業績靚 法人按讚

2019-11-06 12:14經濟日報 記者周克威／即時報導

旺季效應加上大陸去美化效應持續擴大，功率放大器族群10月整體營收表現優於市場預期，法人機構並看好穩懋（3105）、宏捷科以及全新營運後市。

全新10月營收創歷史新高，年增54.5%、月增27.5%，累計前10月營收年增17.79%；分析師指出，全新的光電產品營收比重逐年上揚，去年提高至20.3%後，今年第1季占比31.85%，預估9月約在20%~30%間；2020年在客戶增加下，光電比重將再提高，由於光電產品製程較為複雜，因此毛利率高於公司平均水準，在產能利用率提高加上產品組合優化，預期毛利率將逐步提高。

穩懋10月營收年增67%、月增1.38%，展望第4季，亞洲客戶需求依舊強勁，5G基礎建設需求持續提升，加上蘋果VCSEL集中出貨效應，公司預期營收季增幅度將出現中個位數成長，將出現淡季不淡的現象，由於產能利用率持續維持高檔，毛利率將與上季相當。

無論是在光電領域、5G基礎建設以及手機、WiFi 6的發展趨勢，皆有利穩懋發展，加上大陸去美化的趨勢，業績成長力道增強。

宏捷科10月營收年增128%、月增6.61%，表現優於預期，主因在於，受惠於大陸去美化、二線廠取代一線廠的趨勢，業績已擺脫Skyworks擴產減少外包的影響，業績開始出現明顯成長。

PA而言，台系與陸系IC設計廠加上晶圓代工廠在成熟的2、3、4G產品品質與歐美一線廠已拉近，而售價低於歐美30%。宏捷科由於產品已在2018年底獲得大陸廠商認證通過，目前所有大陸手機產皆為宏捷科的間接客戶，第2季產能利用率提高至60~70%之間，第3季營收季成長47.7%，推估產能已趨滿載，公司設計月產能為12,000片，有效月產能為8,000片，目前進行去瓶頸工程，預期本季產能將增加1,000片，明年上半年產能再增加1,000片，新廠產能預計於明年底開出，屆時可望再增加4,000片產能。

營收4G光電

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