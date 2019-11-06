特斯拉出貨加溫 聯嘉10月營收創新高

2019-11-06 12:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ／即時報導



LED產業多年來，在陸廠殺價競爭之下，多數台灣廠商營運都相當辛苦，不過，少數專攻利基市場的LED廠營運仍受市場看好，其中，聯嘉光電（6288）九成以上營運都鎖定車用市場，營運表現相對穩健，該公司10月營收受到特斯拉出貨增溫帶動，單月營收衝上歷史新高，市場法人看好該公司第四季獲利表現。

聯嘉主要提供特斯拉 Model 3 燈具，包括尾燈和煞車燈，另外還有美國 SUV 和皮卡車款的專案，今年第三季以來，該公司出貨及單月營收表現增溫，市場關注主要的重點，除了特斯拉的Model 3 出貨增加帶動之外，包括福特一款新車和 BMW二款新車也都是出貨成長動能。

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受到出貨增加推升，聯嘉10月合併營收衝上4.34億元，較上個月增加10.86%、也較去年同期成長25.45%，創下單月合併營收的歷史新高，累計該公司前10個月合併營收為35.89億元，較去年同期增加25.08%。

聯嘉表示，目前長期訂單能見度可到2022年，另外包含美國、台灣、東莞生產基地的擴廠、擴線計畫持續進行中，未來將持續布局燈具的光源元件、模組以及顯示器，朝向垂直整合發展。

在產能擴充方面，該公司美國密西根新廠進前年就開始擴產，目前已進入試產，未來將隨著客戶訂單需求，調整擴充產線，目前初期將先開設兩條模組產線，分別是第四季汽車尾燈產線和明年第一季頭燈產線，目標是成為北美前五大車燈模組供應商，也正規劃第三期工程。