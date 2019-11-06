17檔10月營收創新高 外資買盤偏愛這幾檔

2019-11-06 12:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台股上市櫃公司10月營收陸續公布中，統計至目前已有股王大立光(3008)等17家公司10月營收創下歷史新高，近5個交易日來獲得外資買超的有9家，合計買超逾千張的則有臻鼎-KY、全新、群電；台股今(6)日漲勢休息，10月營收亮眼股也是漲跌互見，大立光力守紅盤成多頭指標。

群益長安基金經理人王耀龍表示，台股10月收在11,358點，單月漲幅4.78%，K線突破箱型區間，收長紅棒，主要受惠於美中貿易緊張情勢趨緩、市場資金條件寬僧，及美股財報表現佳等利多提振。

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王耀龍指出，後市來看，隨著台股法說對第4季業績展望正面，加上全球市場資金面仍屬充沛，台股大盤仍有望上攻，但短期仍須留意美中後續談判進展，投資操作上建議仍以選股為主。

王耀龍說，在投資布局方面，科技股仍為布局主軸，建議可朝具新產品、新應用、規格提升等面向來篩選，以營收和市場產值持續成長的個股為主，產業方面如AI、高速傳輸、光學鏡頭、散熱、5G、資料中心等類股可多加留意。

台股上市櫃10月營收陸續出爐，統計至目前，已有17家10月營收創歷史新高，包括臻鼎-KY、全新、群電、大立光、矽格、台星科、友通、新普、志豐、聿新科、穩懋、致伸、中裕、立積、得力、聯嘉、零壹等。

統計至11/5，17檔10月營收創歷史新高公司中，近5個交易日獲得外資買超的有9家，合計買超逾300張的有臻鼎-KY、全新、群電、大立光、矽格等5家。

台股今日開小紅翻黑震盪，漲勢休息，大立光10月營收創下歷史新高，連續3個月創新高，預期11月營收可望維持高檔，成為今日多頭指標，鴻海10月營收表現也相當亮眼，寫下歷年同期高，盤中股價在90元附近遊走，台積電10月營收尚未公布，今日股價休息。