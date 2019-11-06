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12強／中華隊投手群表現穩定 火力不佳成隱憂

佳世達10月營收創高 股價攻波段高點

2019-11-06 12:08經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

佳世達（2352）積極打造「聯合艦隊」，帶動今年營運無懼中美貿易戰影響，逆勢升溫，昨公布10月合併營收達163.3億元，年增15.2%，連續兩個月改寫歷年單月營收新高；市場看好其營收，有機會超越去年全年。佳世達業績發光，激勵買盤進場挹注，今（6）日帶量上攻，盤中一度衝上23.25元波段高點。

佳世達累計前十個月合併營收1,402億元，年增9.91%，尚未公告第三季財報。佳世達表示，10月營收創高主因，除了顯示器產業進入旺季，維持高檔水準，聯合艦隊新增夥伴聚碩、其陽、勝品、羅昇等，均帶動整體營收走高。近年智能解決方案及醫療事業，皆維持兩到三成成長幅度，繼續朝2022年新事業營收占比過半邁進。

佳世達積極轉型，以顯示器產業為基礎，拓展醫療、解決方案、關鍵零組件等新事業，日前委由臺灣銀行統籌主辦新臺幣86.4億元聯合授信案，並完成聯貸，資金將用於償還既有銀行借款，以及充實營運周轉金所需。以近期來說，佳世達正積極擴充桃園龜山廠顯示器產能，計畫將月產能從20萬台提升至60萬台，同時持續布局越南。

佳世達為減緩中美貿易戰衝擊，斥資4,000萬美金（約新台幣12.5億元）前往越南設廠，已用4,645.8億越南盾（約新台幣6.07億元），在當地購入兩塊用地，最快半年後投產。前進越南，是佳世達董事長陳其宏因應中美貿易戰「三道錦囊」之一，他日前指出，台廠應該要趁著這一波，進行產線「分流」，少量多樣留在台灣，多量少樣則尋求第三地。

佳世達營收

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