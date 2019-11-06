台股內外皆有撐 公司治理選股更有利

2019-11-06 11:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／即時報導



台股指數已創29年來新高，不過以歷史角度而言，評價仍是十分合理，尚未過熱。再加上全球主要市場中，台股殖利率高達4.52%，為全球第二，僅次於英國，在低利環境中，顯示台股對於外資依舊具備相當吸引力。

富邦公司治理（00692）ETF經理人溫芳儀指出，投資人現階段在台股投資的選擇上，不妨優先考慮公司治理相關商品，除了長期績效大多優於大盤之外，也可藉市場力量督促被投資公司重視公司治理，促進正向循環。

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溫芳儀表示，台股現階段仍具相當吸引力。就外在影響因素上，儘管美國ISM公布9月製造業PMI指數下滑至47.8觸及2009年6月以來最低，但更具領先意義的新訂單指標略為上升至47.3，代表國外需求與國內需求動能不那麼悲觀，美國有機會快速走出底部，而受益於寬鬆的流動性環境，依舊看好製造業有機會在接近年底時反彈，因此對現況不特別擔憂。

此外，美中已達成初步貿易協議，儘管近期仍有不確定性，但事件已向正面發展，整體顯示外在環境仍不看壞。

而在內部影響因素上，溫芳儀指出，就台股產業面而言，資本支出通常領先營收一年，台股整體科技資本支出約於2018年Q2觸底，2019下半年開始觸底回溫，資本支出觸底回溫的原因在於，美中貿易戰帶來供應鏈移轉以及台廠積極布局先進製程（如台積電）有關，且終端需求的回溫也是原因之一，包括5G基地台加速建置、資料中心需求回溫、中國去美化轉單效益，均是支撐台灣半導體未來展望的重要因素。因此即便台股指數已站上11,000點整數關卡，評價面尚未過熱，對於外資依舊具備相當吸引力。

而在投資標的上，由於永續投資風潮的興起，企業在營運上，其社會責任與公司治理等面向，逐漸受到重視，已有相關研究顯示，重視永續經營的企業表現，在長期經營績效上有望表現較佳。

溫芳儀表示，以追蹤台灣公司治理100指數的富邦公司治理（00692）為例，為台灣首檔以公司治理訴求為主的台股大盤ETF商品，相較於其他台股ETF，除了市值之外，更強調公司治理評鑑、以及財務指標等成分股篩選因子，更能選出經營相對穩健、長期獲利能力較佳的優質企業。

台灣公司治理100指數近二至三年的表現確實勝過於台灣加權指數，也印證了強調公司治理之下，長期績效有望優勝過大盤。因此，在台股仍具吸引力且上有表現空間下，富邦公司治理ETF更是投資人此時進行台股長線投資的優質標的。