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億豐前三季大賺 外資喊買目標價調高到358元

2019-11-06 11:30經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

億豐(8464)第3季獲利表現亮眼，單季EPS 4.76元，累計前三季EPS11.4元，大賺超過一個股本，多家外資喊買且上調目標價，其中日系外資重申買進評等目標價由300元調高至358元；基本面亮眼加上外資喊買，今(6)日股價強漲，一度衝達310.5元，創下去年1月以來的波段高價，盤中漲幅7.71%。

亞系、日系、歐系外資最新報告同步調高億豐目標價；日系外資重申買進評等，目標價由300元調高至358元，預估股價仍有25.6%的潛在上漲空間；日系外資表示，億豐第3季獲利表現優於預期，調高今年至後年每股盈餘預估，幅度5~10%。

亞系外資重申買進評等，目標價由308元調高至335元亞，同時看好億豐生產效率提升毛利率，調高今年至後年獲利預估，幅度8~9%，預估股價仍有17.5%潛在上漲空間。

歐系外資重申中立評等，目標價由288元調高至312元；歐系外資表示，億豐第3季毛利率51.9%，表現優於預期，調高今年至後年每股盈餘預估，幅度7~8%。

億豐第3季毛利率51.9%、營益率27.9%雙創新高，歸屬母公司稅後淨利13.95億元，年增30.3%，EPS 4.76元；累計前三季毛利率50.03%，營益率25.32%，歸屬母公司稅後淨利33.39億元，年增25.9%，EPS 11.4元。

億豐獲利亮眼，外資調高目標價，今日以297.5元開高，盤中一度拉升到310.5元，創下波段高點，盤中漲幅7.71%，股價漲勢強勁。

億豐毛利率

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