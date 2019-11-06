台積電熄火 台股開盤漲1.05點震盪走低

2019-11-06 09:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／即時報導



美股在創下歷史新高後，周三雖延續收紅，但表現相對平淡，台股今（6）日震盪走低，開盤指數小漲1.05點，開在11,645.08點；台股三王漲跌互見，台積電（2330）跌0.8%，暫報308元；鴻海、大立光則維持漲勢，分別上漲0.4及0.3%，大盤在電子股漲多下，改由金融接棒演出。

美股四大指數漲多跌少，道瓊指數上漲0.11%，S&P 500指數下跌0.12%，那斯達克指數上漲0.02%，費城半導體指數上漲0.19%。

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美中貿易進展，習近平考慮赴美簽署第一階段協議，希望川普政府取消 12 月中旬生效的關稅計畫及 9 月初加徵的1,120億美元中輸美商品關稅，以此中方將開放同意在兩年內購買價值 500 億美元的美農產品，並加強金融服務和加強智慧財產權保護。

美國經濟數據方面，10月Markit服務業PMI指數為50.6，低於預期值的51.0與前值50.9； 10月ISM非製造業PMI指數為54.7，優於預期值53.5及前值52.6。

大型法人機構表示，從量價結構來看，近期大盤頻頻創下新高，多頭頗有企圖心挑戰台股歷史高點12,682點，但技術指標正乖離愈來愈大，面對籌碼漸漸地不穩定，須慎防量價是否會出現失控情形。

現階段應該要嚴格控制持股比例，操作切忌追高殺低。台股資金行情還在發酵中，外資接棒做多，惟必須追蹤買超金額數字大小，以研判指數上攻力道。甚至若轉為賣超時，短線落袋為安時機。

由於個股輪動速度實在太快，進出皆應善設停損停利點。