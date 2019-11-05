櫃買題材中小型股 點火補漲
2019-11-05 19:00
經濟日報 記者盧宏奇
／台北即時報導
美中貿易談判樂觀，美股四大指數同步創高，台股今（5）日由大型權值股帶動，收盤續創逾29年高點，先前股價相對壓抑的金居（8358）等櫃買中小型股，挾業績等題材展開落後補漲行情。
美中雙方持續釋放貿易搓商相關正面訊息，為市場持續營造樂觀氛圍，國際股市普遍偏多表現，台股今日震盪走高，尾盤作價擺尾收在最高點，終場上漲87點收11,644點，再寫逾29點來新高，成交量略降至1,562億元。
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盤面上各類股漲多跌少，聯發科、台積電、鴻海等電子權值股持續走強，加上金融股穩步走高，雙雙支撐指數續揚，功率放大器（PA）、散熱、矽晶圓、IC設計等主流族群普遍走揚，傳產股則以汽車、鋼鐵漲幅較佳，食品、紡織相對落後。
集中市場加權指數持續邁向12,682點歷史高點，相對落後的櫃買指數近日終於跟進，短線蓄勢挑戰去年8月8日的152.47點高點，在市場資金四處點火下，台星科、宏捷科、展旺等10月營收亮麗中小型股率先發動攻勢，今日漲幅都超過6%。
日系外資新出爐的報告認為，晶圓庫存逐漸下降，產業最壞情況已過，將環球晶投資評等由「中立」調高至「買進」，目標價調高至450元，激勵股價強彈逾5%，並帶動中美晶、台勝科同步收高。
法人表示，外資近期接棒做多，台股資金行情持續發酵，但因技術面乖離拉大，籌碼逐漸不穩，後續須追蹤買超金額大小，如果轉為賣超將是短線落袋為安時間，由於個股輪動速度太快，建議操作應嚴控持股比例，並善設停利停損，切勿追高殺低。
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