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櫃買中心：勝昱、台生材股票6日起預收款券

2019-11-05 18:52經濟日報 記者王奐敏／即時報導

櫃買中心表示，勝昱科技股份有限公司（4304）、台灣生醫材料股份有限公司股票，因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自11月6日起10個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘撮合一次。

其中，台生材從10月30日到11月4日，連飆四根漲停，股價從32.40元漲到47.35元，近五個交易日大漲46.1%。

各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心科技股

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