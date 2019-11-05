避險買盤大！富邦VIX溢價破30%
2019-11-05 18:08
經濟日報 記者趙于萱
／即時報導
全球股市飆漲，投資人追漲股票之際，也積極搶買避險工具！台股中知名的富邦VIX（00677U），最近因為買盤居高不下，籌碼又無法追加，溢價連連擴大，近日溢價幅度已高達30%之多，代表投資人買進比合理價格還貴三成。
富邦投信目前已在官網加強宣傳，強調富邦VIX溢價超過30%，投資人應審慎評估交易成本。而到今（5）日收盤，富邦VIX的溢價達31%-32%。
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富邦VIX連動「恐慌指數」VIX，最近受美股飆漲，VIX迭創新低，富邦VIX股價理應向下。據公告，該ETF從10月18日起，淨值就跌落4元以下，到今日結算出11月6日的淨值為3.52元，波段跌幅逾12%，但ETF股價跌幅沒這麼深，近來都穩在4.5元以上，使溢價不斷擴大。
富邦VIX在籌碼用罄無法追加後，平日溢價就有10%-20%，近期主要因買盤踴躍，股價無法靠攏淨值，使溢價再擴大到30%。
法人觀察，富邦VIX由於籌碼無法追加，溢價擴大狀況有如封閉式基金，也就是受限籌碼流動性，交易價格相對合理價格出現明顯落差。
過往國內發行的封閉型基金中，溢價到三、四成很常見，法人推測若富邦VIX買盤持續湧入，可能使溢價再擴大到40%。
業者表示，因富邦VIX遲遲未受主管機關核准追加新籌碼，唯一能讓溢價縮小的方法，就是股市大跌，推升VIX大漲。就富邦VIX買盤看，也有不少人想思危，但目前美中貿易談判明朗，金融市場暫無系統性風險，VIX要漲恐怕不易。
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