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資金尾盤卡位 走紅收高股聚光

2019-11-05 18:01經濟日報 記者黃力／即時報導

外資買超力道未減，部分電子權指股持續拉抬指數，輔以非電類股適時輪漲之下，加權股價指數開高走高，今（5）日衝出新高，收在最高點11,644，盤面上，台積電（2330）、開發金等標的受惠資金尾盤卡位，股價收在最高點，為多方強勢族群。

台積電續扮演台股多頭總司令，今以最高點310.5元作收，市值突破8兆元大關，股價，股價和市值持續刷新歷史紀錄，其他權指股如友達、台灣高鐵、南亞、台灣大等，以及部份中小型股如華通、瑞昱、群聯、健鼎、宏捷科、協禧、環宇-KY、光鼎等也同樣有買盤拉抬，收在最高點。

以類股觀之，除了矽晶圓的中美晶、環球晶之外，金融股尾盤齊揚態勢顯著，華南金、國泰金、開發金、元大金、兆豐金、第一金、合庫金等皆有資金進駐拉升，日K打出小紅棒，貢獻指數上揚力道。

當中，華南金股價強勢，日K連九紅，持續創今年新高，合庫金、第一金、元大金股價持穩，沿5日均線攀升，維持短多格局，而兆豐金、開發金則站上所有均線之上，表現亦佳。

分析師表示，外資仍持續看好台股，看多行情尚未停歇，推測部分金融股的走升是為外資資金進場就資金分配效率，以及電子、非電族群的相對漲跌幅的考量上的操作，尾盤作價或為拉升其先前所布局部位的漲幅績效，現階段，因股市表現佳，看好證券、壽險股基本面能有所表現，投資人可進一步留意。

元大金合庫金台積電

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