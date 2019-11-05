資金尾盤卡位 走紅收高股聚光
2019-11-05 18:01
經濟日報 記者黃力
／即時報導
外資買超力道未減，部分電子權指股持續拉抬指數，輔以非電類股適時輪漲之下，加權股價指數開高走高，今（5）日衝出新高，收在最高點11,644，盤面上，台積電（2330）、開發金等標的受惠資金尾盤卡位，股價收在最高點，為多方強勢族群。
台積電續扮演台股多頭總司令，今以最高點310.5元作收，市值突破8兆元大關，股價，股價和市值持續刷新歷史紀錄，其他權指股如友達、台灣高鐵、南亞、台灣大等，以及部份中小型股如華通、瑞昱、群聯、健鼎、宏捷科、協禧、環宇-KY、光鼎等也同樣有買盤拉抬，收在最高點。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
以類股觀之，除了矽晶圓的中美晶、環球晶之外，金融股尾盤齊揚態勢顯著，華南金、國泰金、開發金、元大金、兆豐金、第一金、合庫金等皆有資金進駐拉升，日K打出小紅棒，貢獻指數上揚力道。
當中，華南金股價強勢，日K連九紅，持續創今年新高，合庫金、第一金、元大金股價持穩，沿5日均線攀升，維持短多格局，而兆豐金、開發金則站上所有均線之上，表現亦佳。
分析師表示，外資仍持續看好台股，看多行情尚未停歇，推測部分金融股的走升是為外資資金進場就資金分配效率，以及電子、非電族群的相對漲跌幅的考量上的操作，尾盤作價或為拉升其先前所布局部位的漲幅績效，現階段，因股市表現佳，看好證券、壽險股基本面能有所表現，投資人可進一步留意。
留言