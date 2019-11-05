環球晶、南亞科、台達電 獲外資升財測
全球股市大漲，外資對利基型科技股看法也轉樂觀，包括野村證券最新報告，將環球晶升評至「買進」，目標價450元；麥格理翻多南亞科、升評至「加碼」，目標價81元；另瑞信證券看好台達電，升評到「加碼」，目標價163元，激勵三檔個股爆量漲。
環球晶今（5）日以385.5元作收，大漲5.1%，衝出1.4萬張波段大量；南亞科也飆漲4.5%、收73元，交易量逾2.8萬張；台達電則上漲4.8%收141元，1.8萬張熱量同樣不遑多讓。
野村表示，全球矽晶圓景氣調整到今年第2季，已經有觸底跡象，經驗顯示，半導體庫存約調整七到九個月，景氣就會改善，而環球晶預期到明年第2季，營收動能將顯著拉升，此時正是買進良機。
野村證券大中華區半導體及科技產業分析師滕喆安指出，目前12吋晶圓需求正在回升，8吋和6吋過剩狀況也見好轉，其中，12吋受惠先進製程拉動，環球晶在今年下半年的報價逐步回穩。
另外受長約影響，整體矽晶圓庫存去化並不算快，不過野村預期，在庫存去化到一定程度伴隨新的需求拉升，環球晶和韓國大廠SUMCO，明年中起營收表現都會大反彈；對環球晶今、明年每股純益（EPS）預估來到32.5元、37.1元。
麥格理證券表示，南亞科從9月下旬來走跌18%，但同期科技股重鎮的台股、海力士和美光各上漲6%、9%、5%，除了受到海力士、美光等記憶體大廠看好，DRAM景氣彈升，伺服器記憶體需求也轉向復甦。
麥格理認為，南亞科第3季獲利下滑後，第4季記憶體報價可望回穩，支持南亞科到明年的出貨改善。此外，麥格理也預測，2020-2021年DRAM將因產能縮減而達到供需平衡，大陸擴產衝擊預料到2021年後才顯現。
根據外資預估，南亞科今年EPS約在3.5元，明年3.51元，2021年有較大彈升、來到4.65元。
至於瑞信證券指出，台達電第3季財報略低於預期，預料併購泰達電的效益還要幾季才看到，不過台達電谷底已過，IA需求有望回溫，第4季毛利率看增，今、明年EPS預期持穩8.8元、7.7元，對比目前股價低估，因此調升評級。
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