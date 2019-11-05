蘋概三王單日市值增1,106億 外資連買鴻海17天
2019-11-05 17:14
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
台股站上11,600點關卡，今(5)日收在11,644.03點，蘋概三王領軍上攻，台積電(2330)續飆上歷史新高，股價在310.5元，市值增加907.56億，外資連13買；鴻海站上90元，外資連續17天買超，大立光收4,615元，外資連5買，合計三王今日市值增加1,106.53億元。
台股大盤指數驚驚漲，今日收漲87.18點，成交量1,528.02億元；三大法人買超169.95億元，其中外資買超131.56億元，連續17個交易日買超，鴻海高居今日外資買超冠軍，單日買超53,257張，累計外資自10月14日一連17個交易日買超鴻海，合計買超38萬3,726張；鴻海今日收在90元，上漲1元，漲幅1.12%，今日市值增加138.63億元。
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權王台積電股價及市值持續創歷史新高，今日收在310.5元的最高點，上漲3.5元，漲幅1.14%，單日市值增加907.56億元，市值飆上8兆元之上，創台股上市櫃公司之冠，統計外資今日買超2,847張，投信買超424張，自營商買超468張，合計三大法人買超3,739張，外資連續13天買超，合計買超89,500張。
股王大立光今日收在4,615元，上漲45元，漲幅0.98%，今日市值也增加60.34億元，外資買超160張，投信買超21張，自營商買超9張，合計三大法人買超190張，外資連5買，合計買超660張。
大立光10月合併營收66.26億元，月增0.45%，年增27%，連續3個月創下單月營收歷史新高，累計前10月合併營收490.13億元，年增15%；目前產能持續滿載，即使11月營收出現下滑，幅度也不會太大。
蘋概三王今日齊揚，推升大盤指數續往上攻，且外資都呈現持續買超的情況，資金行情續熱；今日外資買超131.56億元，買超前十大個股中，除有3檔ETF，其餘買超股包括新光金、群創、光寶科、國泰金、建準、台達電等都在買超前十大中。
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