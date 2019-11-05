鴻海目標價 三外資喊百元

2019-11-05 16:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／即時報導



鴻海（2317）營運漸入佳境，今（5）日野村、瑞銀、摩根大通三大外資調升目標價，激勵鴻海翻漲站上90元大關，表現受到關注。其中，野村此次將鴻海目標價拉升到107元，摩根大通升至110元，加上此前滙豐給予鴻海105元目標價，共有三大外資挺鴻海「破百元」。

外資圈最新一輪報告，包括野村把鴻海評等升上「買進」，目標價82元升至107元；瑞銀升到「中立」，目標價67元升抵90元；摩根大通重申「優於大盤」，目標價100元上調到110元。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

野村證券彙整三理由，上調鴻海投資評等，首先是2020年蘋果iPhone將推出5G機種，啟動近年最大的iPhone循環，預估蘋果四款新機有三支都由鴻海代工，其次，iPhone 2020和2021上半年預估在旗艦機之前，都有一款中介機種推出，有利鴻海平滑淡旺季獲利曲線，第三是美中貿易摩擦緩和，鴻海等台灣科技股受惠大。

野村證券科技產業分析師李佳伶指出，鴻海今年下半年受惠iPhone 11熱銷，加上明年初拉貨iPhone SE2，預估集團在該兩款系列機的供貨比重各有30~40%、50%，明年下半年又代工三支新款iPhone，毛利率和獲利表現將穩定回溫。

目前野村對鴻海今、明年每股純益（EPS）預估，調整到8.93元、8.95元，並預期集團表現改善，維持殖利率5%股利政策。

摩根大通提出兩點調高鴻海財測：一是鴻海毛利率升幅可望優於預期，二是看好2020年5G iPhone循環。

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷進一步表示，今年中九人小組才剛接棒創辦人郭台銘，但迄今團隊繳出五大亮點，令他相當滿意，包括小組創造更好營運績效、投資事業汰弱留強、宣示維持盈餘配發率、更聚焦有潛力的新事業，以及加強對外溝通，讓他對鴻海前景更看好。

基本面來說，摩根大通預期鴻海在最近三年（2019~2021），營益率將提升55個百分點，毛利率增58個百分點，主要受惠富智康轉盈和iPhone出貨提高，預估今、明年EPS達到8.39元、9.43元。