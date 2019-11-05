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12強／對波多黎各先發出爐 王柏融改打第七棒

鴻海目標價 三外資喊百元

2019-11-05 16:42經濟日報 記者趙于萱／即時報導

鴻海（2317）營運漸入佳境，今（5）日野村、瑞銀、摩根大通三大外資調升目標價，激勵鴻海翻漲站上90元大關，表現受到關注。其中，野村此次將鴻海目標價拉升到107元，摩根大通升至110元，加上此前滙豐給予鴻海105元目標價，共有三大外資挺鴻海「破百元」。

外資圈最新一輪報告，包括野村把鴻海評等升上「買進」，目標價82元升至107元；瑞銀升到「中立」，目標價67元升抵90元；摩根大通重申「優於大盤」，目標價100元上調到110元。

野村證券彙整三理由，上調鴻海投資評等，首先是2020年蘋果iPhone將推出5G機種，啟動近年最大的iPhone循環，預估蘋果四款新機有三支都由鴻海代工，其次，iPhone 2020和2021上半年預估在旗艦機之前，都有一款中介機種推出，有利鴻海平滑淡旺季獲利曲線，第三是美中貿易摩擦緩和，鴻海等台灣科技股受惠大。

野村證券科技產業分析師李佳伶指出，鴻海今年下半年受惠iPhone 11熱銷，加上明年初拉貨iPhone SE2，預估集團在該兩款系列機的供貨比重各有30~40%、50%，明年下半年又代工三支新款iPhone，毛利率和獲利表現將穩定回溫。

目前野村對鴻海今、明年每股純益（EPS）預估，調整到8.93元、8.95元，並預期集團表現改善，維持殖利率5%股利政策。

摩根大通提出兩點調高鴻海財測：一是鴻海毛利率升幅可望優於預期，二是看好2020年5G iPhone循環。

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷進一步表示，今年中九人小組才剛接棒創辦人郭台銘，但迄今團隊繳出五大亮點，令他相當滿意，包括小組創造更好營運績效、投資事業汰弱留強、宣示維持盈餘配發率、更聚焦有潛力的新事業，以及加強對外溝通，讓他對鴻海前景更看好。

基本面來說，摩根大通預期鴻海在最近三年（2019~2021），營益率將提升55個百分點，毛利率增58個百分點，主要受惠富智康轉盈和iPhone出貨提高，預估今、明年EPS達到8.39元、9.43元。

至於瑞銀證券也看好5G iPhone，但對鴻海今、明年EPS預測仍不及8元，換算90元股價差不多反映未來潛力，因此僅給「中立」評級。

鴻海董事長劉揚偉主導九人小組運作，外資給予肯定。 報系資料照
鴻海董事長劉揚偉主導九人小組運作，外資給予肯定。 報系資料照
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鴻海iPhone摩根

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