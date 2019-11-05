台積電領軍 權證市場爆近期新大量

2019-11-05 15:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／即時報導



台股今（5）日在美股持續反彈帶動下，以高盤開出，台積電（2330）再次領軍創歷史新高下，大盤又創29年半以來新高，終場指數上漲87點、以11,644點做收；隨現貨市場反彈，投資人以權證進場試單，交投最熱絡的權證，為連結台積電的台積電永豐94購02（049052）。

台股在台積電領軍下，PA、光學、生技及鋼鐵族群輪流點火，中小型股表現活躍，其中，散熱族群表現相對強勢，主要因5G手機陸續上市，市場看好散熱族群將受惠相關應用帶旺業績，加上散熱族群第3季受惠於伺服器、網通以及車用等需求攀升，因此產品組合轉佳，近期公布財報多優於預期，股價也經過整理後帶量轉強。

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權證市場方面，隨現貨市場反彈，整體權證市場成交金額放大為36.56億元，為近期新大量，占大盤比重為1.87%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為33.57億元，認售權證成交金額為2.99億元，認購權證成交金額占總成交金額91.81%；認購、認售比值為11.21倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是，連結台積電的台積電永豐94購02，成交金額為1,037萬元；認售排名第一的是，也是連結台積電的台積電群益94售13（04953P），成交金額為700萬元。

其中值得注意的是，隨國際熱錢持續湧入、大盤持續反彈，外資買盤聚焦的台積電、鴻海、大立光都成為今日十大熱門權證的焦點；法人機構認為，台股資金行情還在發酵中，外資持續做多，但必須追蹤買賣動向，若出現加碼力道停滯時，短線落袋為安。