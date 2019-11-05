雙王領軍台股收漲87.18點 三大法人買超169.95億
2019-11-05 15:12
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
台股今(5)日開高走高，權王台積電及鴻海雙王領軍，大立光也收紅，尾盤大單進場點火，終場收在11,644.03點作收，上漲87.18點，成交量1,528.02億元；三大法人買超169.95億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超131.56億元，投信買超0.76億元，自營商買超（合計）37.56億元，其中自營商（自行買賣）買超3.63億元，自營商（避險）買超33.99億元。
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美股周一收高，台股今日以11,576.18點開出，台積電開高震盪走高，尾盤大單敲進收在最高的310.5元的歷史天價，市值突破8兆元，鴻海也是收高站上90元，大立光助攻收在4,615元，電子三王領軍上攻，權值股帶頭衝，指數衝上11,600點關卡，終場收在11,644.03點，漲幅0.75%。
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