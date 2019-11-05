旺季已過 聚陽10月營收摔三成
2019-11-05 15:11
經濟日報 記者曾仁凱
／即時報導
旺季已過，聚陽（1477）今（5）日公布10月營收22.37億元，從9月的歷史高點滑落29.3%，也比去年同期略減0.3%。
聚陽10月營收月減近三成，主要因為產業旺季已過；加上北越廠7月發生火災意外，部分訂單遞延到9月發生，助攻聚陽9月營收攻上歷史新高，墊高比較基期。
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聚陽董事長周理平先前已經預告，受到貿易戰影響，今年第4季到明年上半年確實感受到客戶的下單力度有放緩。
不過聚陽今年累積前十個月營收228.35億元，年增達13.8%，今年整體營運仍維持不差動能。而且美中貿易戰烏雲未散，聚陽主要生產基地在越南和印尼，可以受惠轉單效應，對於明年營運並不悲觀。
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