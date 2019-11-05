外資調高鴻海評等 目標價喊107~110元

2019-11-05 14:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



鴻海（2317）法說會前，外資報告搶先出爐，日系外資調高評等及目標價，由原先中立調高至買進，目標價由82元調高到107元；美系外資重申加碼評等，目標價由100元調高到110元；鴻海股價今（5）日收在90元，上漲1元，漲幅1.12%，成交量11萬3,376張，市值增達1兆2,476億元，股價創近七個月高點。

外資持續買超鴻海，10月14日起至昨日已連續買超16個交易日，合計買超33萬469張，預計11月13日舉辦法說會，外資最新報告喊買，原先保守的日系外資一口氣把評等從中立調高到買進，且調高明後年每股盈餘預估，幅度9%、8.9%。

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日系外資表示，iPhone明年主要架構將升級，可能推出5G手機，鴻海是蘋果主要的EMS合作夥伴，日系外資預估，鴻海股價仍有20.2%潛在上漲空間。

美系外資看好鴻海毛利率轉佳，轉投資富智康轉虧為盈較原預期的時間早，且明年將受惠iPhone周期成長推升營運成長，調高鴻海2020年及2021年每股盈餘預估，幅度分別為2%、6%，重申加碼評等，目標價由100元調高到110元。

另有法人首度將鴻海納入研究範圍，基於5G iPhone產品周期改善及更多5G IoT應用問世的考量，預估鴻海獲利將自明年起好轉，2020~2021年獲利可恢復成長，每股盈餘年增率13.1%、8.2%。

法人表示，鴻海目前股價對應9.6倍2020年本益比及0.8倍股價淨值比，位於歷史價區的低點，後續下檔空間有限，目標價112元。

鴻海今日以90元開高，一度拉升至90.4元，終場則以90元作收，上漲1元，漲幅1.12%，市值再增至1兆2,476億元。