台積電尾盤點火市值突破8兆元 台股漲87點收11,644

2019-11-05 13:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ／即時報導



美股四大指數同創歷史新高，台股多頭行情持續，指數今（5）日以高點開出後，在台股三王及電子權值股領軍下，指數一舉衝破11,600點，其中台積電（2330）尾盤獲得買盤進場點火，終場以310.5元新高價作收，帶動市值首度突破8兆元，再創新里程碑，同步帶動加權股價指數終場以11,644.03點作收，上漲87.18點，成交量1,528.02億元。

美股開高走高，由於美國商務部長周日表示對美中協議感到樂觀，將很快解除華為禁令，激勵晶片與半導體股集體走揚；此外，沙特阿美啟動IPO以及美債殖利率回升，亦帶動能源與金融類股走高，終場美股四大指數收盤均創下歷史新高。

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今日亞洲主要股市多呈現紅盤格局，日股開高走揚逾1.5%最為強勢，陸、韓、台股開高震盪走高，港股則開低翻紅。

觀察台股今日台灣50成分股表現，台股三王台積電、鴻海與大立光續揚，助攻大盤指數持續墊高，南亞科、台達電走揚逾4%，聯發科也有逾2.5%的漲幅，廣達走揚逾1%等。

金融股方面，上海商銀、開發金走揚逾1%，國泰金、元大金走揚近0.8％等較有表現；傳產族群部分，和泰車走揚逾1%。

其餘焦點族群部分，華為將解禁，激勵相關概念股如宏捷科走揚逾5%、健策走揚逾9%，聯詠、穩懋也有3%以上的漲幅，健鼎、泰碩也走揚逾2%等。

法人表示，美中貿易戰和緩，且美中第一階段協議順利，另美國第3季財報優於預期，包括費半、S&P 500及那斯達克等指數持續創新高，加上Fed降息，台幣升值，帶動資金行情持續。

目前台股各期均線均呈多頭排列，加上外資法人歸隊，多頭架構仍未改變，惟須留意獲利了結賣壓。