久違了！鋼鐵股回神 中小型個股成贏家
2019-11-05 12:58
經濟日報 記者戴慧瑀
／即時報導
台股今（5）日走高，鋼鐵股跟上漲勢，類股指數贏過大盤，盤中上漲0.75%。中鴻（2014）、官田鋼等中小型個股領漲，量價齊揚，漲幅6~7％。
鋼鐵股出現久違的上漲，法人表示，大盤指數最近創29年新高，很多族群跟著落後補漲，鋼鐵族群短線吸引資金流入，股價明顯翻揚，短暫回溫。
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此外，中鋼董事長翁朝棟、義聯董事長林義守等鋼鐵大佬近日罕見齊聲喊話，認為明年鋼價有望拐點向上，試圖提振鋼市信心，也是另一原因。
觀察個股表現，午盤前以中小型個股最佳，中鴻漲勢最為猛烈，漲超過7％，成交量破萬張；官田鋼上漲超過6%，成交量也放大到超過700張；千興早盤更一度亮燈漲停，上漲逾9%。另外，世紀鋼也在離岸風電行情助攻下，上漲4.79%。
法人指出，中小型個股表現強勁，帶量轉強，顯見有資金逢低承接、短線操作，技術面轉佳。相反地，佔權指較大、龍頭中鋼並未贏過大盤，僅小漲0.2%；這代表鋼鐵股基本面沒有完全好轉，股價續航力還有待觀察。
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