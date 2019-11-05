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健康產業布局擴大 喬山股價走高

2019-11-05 12:40經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

喬山（1736）計畫收購日本最大按摩椅品牌60%股權，擴大在健康產業的布局，帶動本波股價表現，今（5）日盤中續扮演強勢標的，盤中股價來到85.3元，漲幅逾6%，不僅站穩5日均線，盤中並成功站上季線，創近一個月來新高價。同屬健身器材股的岱宇股價相較上半年的屢創新高，除權息以來股價表現疲弱，目前仍處貼息窘境。

喬山今年以來題材頗豐，包括去年9月打進全美最大連鎖健身房供應鏈的效應在今年浮現，該客戶今年可望晉身為喬山最大客戶。加上公司日前宣布擬斥資67億日圓收購富士醫療，此收購案若順利於明年2月獲准生效，將推升喬山明年營收，加速喬山在健康市場上的布局。

市場並看好，富士醫療產品結合喬山廣大的銷售通路，未來綜效可期。

法人表示，喬山第4季具旺季效應，營收年增估達10~15%，明年除了受惠健身房客戶展店動能持續，五年前蓬勃發展的平價連鎖健身房也將進入設備汰換周期，對喬山來說，新開店和設備汰換兩大訂單將可望保持暢旺。

岱宇也持續拓展高毛利的商用健身器材與醫療復健領域，公司並看好步入第4季健身器材傳統銷售旺季，在家用、商用及醫療復健業務動能轉強，包括SOLE新改款產品銷售升溫、XTERRA品牌亦將推出8款中低階健身器材產品，進一步帶動品牌全球市占率表現。

喬山健身復健

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