台股突破11,600點 從四大指標觀察高點到了嗎？

2019-11-05 12:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／即時報導



自從美國總統川普表示將和中國達成第一階段協議後，台股看回不回，從10月14日的11,000點漲到11月5日的11,600點，加權指數高點到了嗎？群益期貨分析師林致彬表示，多頭關鍵指標尚未轉弱，支撐還沒跌破之前，不要貿然空單進場，以免被軋的措手不及。

台股10月來一路向上，且不斷刷新29年來新高，但越漲、投資人便越愛問人，什麼時候才是加權指數的最高點？甚至在11月4日指數跳空上漲，盤中一路續揚，實體長紅大幅收高，更讓投資朋友追加問到，這會不會是瘋狂第五波的展現，行情多頭就要結束？

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林致彬表示，從四個指標觀察，就能簡單辨別台股高點是不是到了？同時出場訊號也可以從這四個指標判定。

林致彬指出，首先，最簡易判別的台股多頭指標為新台幣，目前新台幣兌美元在30.4，尚未有明顯貶值跡象，顯見本波由資金行情帶領的根本尚未撤離。

其次則是反指標的散戶族群，目前散戶空單比重持續增加，與多單相比約多出三成，但在散戶尚未出現散戶大舉棄守出場之前，不要輕易受到誘惑而空單進場。

第三則是關鍵支撐價位，目前已經上移到10月31日高點與11月4日多方調空缺口，只要缺口不補、高點不失，仍以多方續強為主，非常有機會持續向上挑戰12,000點關卡。

再者，法人籌碼部分，外資台指期留倉淨多單6萬口以上，選擇權淨Buy Call也持續增加，目前已經超過淨buy Put部位，若以外資選擇權避險角度來看，內含偏多因子，自營商選擇權留倉淨部位，以往以賣方為主要佈局的買權，也在11月4日留倉淨部位也轉成淨buy Call，多方氣氛更勝以往，多頭短時間不會結束。

整體而言，就以上關鍵指標，台幣與散戶籌碼並未翻轉，關鍵支撐，10月31日高點尚未失守，法人外資多方續強，自營選擇權甚至轉向多方，挑戰續創新高機會仍非常濃厚，建議仍以拉回偏多為主