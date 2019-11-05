M31全年每股獲利 法人估有望挑戰一個資本額
2019-11-05 12:26
經濟日報 記者張瑞益
／即時報導
矽智財指標股之一的M31（6643）公布今年前三季財報，其中，第3季財報稅後純益1.16億元，創單季歷史新高，季增115%，年增14.8%，每股稅後純益（EPS）3.72元；市場法人看好，該公司今年營運具成長動能之下，全年每股稅後純益有機會挑戰一個資本額。
M31第3季合併營收2.7億元，創歷史新高，較上季增加49%，也較去年同期增加16%，累計今年前三季合併營收達6.21億元，年增21.5%。
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M31第3季稅後純益為1.16億元，不僅創下單季獲利的歷史新高，並且較上季大幅成長多達115%，也較去年同期增加14.8%，第3季每股稅後純益為3.72元，優於前一季的1.73元與去年同期的3.54元；累計今年前三季稅後純益2.18億元，年增約27%，前三季每股稅後純益則為7元，市場法人預估，在加計第4季獲利之後，該公司今年每股獲利可望有逾10元以上水準。
第3季為M31的授權金認列的傳統旺季，今年除受惠美中貿易戰急單挹注，加上先進製程IP發酵，驅動營收創歷史新高，同時，因為先進製程IP銷售比重提升，對毛利率也提升效果，因此，第3季獲利創下新高水準。
市場法人認為，M31第4季仍將持續受惠美中貿易戰帶來的AI急單，加上先進製程的成長趨勢明顯，預計將依循往年營運軌跡，挑戰全年營收最高峰，營收年增率逾二成水準，今年全年獲利則可望賺逾一個資本額。
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