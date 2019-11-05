南亞科10月營收月減近一成 股價不跌反漲
2019-11-05 12:19
經濟日報 記者張瑞益
／即時報導
記憶體大廠南亞科（2408）公布10月營收為45.22億元，在記憶體價格持續小幅下跌之下，單月營收寫下近四個月新低，市場法人認為，目前產業面已進入第4季的淡季，目前看來，對第4季記憶體價格反彈，不宜過度樂觀。
南亞科公布10月營收持續走低，不過，由於先前該公司公布第3季財報時，單季獲利及毛利率表現均低於市場預期，股價已進行一波修正，10月營收雖仍下滑，但已在市場預期中，今（5）日該股不跌反漲，盤中股價上漲一度逾4%，盤中股價高點來到72.8元。
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南亞科10月合併營收為 45.22億元，較上個月減少約9.58%，較去年同期減少 32.76%，單月營收為近四個月來的新低紀錄；累計今年前十個月的營收為431.34 億元，較去年同期累計減少42.09%。
南亞科單月營收自6月以來出現連續三個月拉高，7、8 月旺季需求更是明顯，主要由於記憶體價格出現一波又快又急的反彈，也讓下游拉貨動作一度轉趨積極，不過，近二個月以來，記憶體價格重回下跌趨勢，下游需求在淡季效應逐漸浮現下，也再轉為觀望，使得南亞科10月營收再走低。
市場法人則認為，雖然先前記憶體及模組廠一度對第4季價格反彈樂觀，不過，以目前市場需求仍平淡，且產業已進入淡季之下，對於短線價格反彈並不樂觀。
對於第4季市況，先前南亞科總經理李培瑛認為，總體經濟不確定性仍將持續。在庫存水準已降低的情況下，加上雲端伺服器需求逐漸增加，手機新機搭載量成長，個人電腦出貨量下半年優於上半年，消費型電子產品需求穩定，李培瑛看好第4季DRAM供需平穩，價格持平或小幅漲跌。李培瑛強調，2020年記憶體市況一定會反轉，只是時間點仍待進一步觀察。
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