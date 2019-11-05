環球晶盤中股價漲逾3% 挑戰前波高點

2019-11-05 10:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ／即時報導



矽晶圓大廠環球晶（6488）股價9月以來股價越過前波壓力線之後，技術面開始翻多，股價維持緩步上揚走勢已約一個多月，近一周以來，股價維持高檔震盪走勢，股價約在360~370元之間整理，今（5）日盤中該股一度上漲逾3%，股價高點來到382元，短線有機會挑戰前波高點383.5元。

對於明年的長約布局情況，環球晶明年長約覆蓋率將較今年少一點，但還是處於相對高檔水位，價格部分與今年持平、部分稍增，但產品組合改善之下，明年整體長約的平均單價（ASP）將會稍高於今年。

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目前環球晶長約覆蓋率約75%，仍維持與客戶協調長約執行的彈性，整體而言，雖然今年營運低於先前預期，不過，全年營運仍有機會維持去年水準。