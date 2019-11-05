群電Q3營收獲利創新高 強攻半根漲停

2019-11-05 10:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／即時報導



群光電能（6412）第三季營收、獲利雙雙改寫歷史新高，每股盈餘（EPS）1.75元，單季獲利賺贏上半年總和，激勵今（5）日盤中股價大漲半根漲停。

群電2019年第三季合併併營業額99.94億元，較去年同期成長11.1%。合併毛利提升至17.76億元，年成長為28.2%，合併營業淨利則年增42.7%，達8.50億元。稅後淨利為6.68億元，較去年大增107.8%；每股盈餘1.75元，年成長105.9%，單季獲利賺贏上半年總和。

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在營收及獲利持續提升下，群電2019前三季營收、獲利亦締造歷史新猷。累計前三季合併營業額255.32億元，年增11.4%，合併毛利與營業淨利分別為41.48億元和16.77億元，年成長分別為29.5%和77%。稅後淨利13.32億元，年成長76.4%，每股盈餘3.49元，年增 75.4%。

群電亦公布10月份自結合併營收達35.34億元，年增率約9.4%，再創歷史新高；自今年1月起，公司月營收已連續10個月刷新同期歷史新高，自7月起，單月營收更是連續4個月創下歷史新高。累計今年前十月營收達290.62億元，年成長約11.1%。

群電總經理曾國華表示，第三季在旺季效應帶動下，三大產品線（PC相關、雲端智能、及消費性電子電源產品）營收均呈現雙位數年成長，再加上群電致力於產品組合及成本結構的優化，驅動公司在本季寫下毛利率、營業淨利率、以及淨利率「三率三升」的好成績，累計前三季獲利更是已經超越去年全年2.72元的表現，今年獲利確定可重返成長軌道。

曾國華指出，第四季開始電源產業逐漸步入淡季，再加上Intel CPU缺貨的問題干擾，整體電源產業難免呈現季節性效應。不過公司並未在淡季呈現鬆懈，目前正積極爭取明年新單，並全力衝刺各項高值化的產品，尤其是布局已久的CRPS（Common Redundant Power Supply）伺服器電源預期在明年開始挹注業績，可望為公司開啟新一波的成長動能。