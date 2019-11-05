獲利亮眼 開發金股價帶量上攻

2019-11-05 10:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／即時報導



開發金（2883）今（5）日股價跳空上漲，早盤強漲超過2%，股價最高來到9.85元，開盤不到1小時，成交量即突破5日均量。就技術面來看，股價昨（4）日突破短期均線整理區，跳空收復年線；而在籌碼面，外資已連續買超6日，累計30,210張。

開發金今年前三季累計稅後淨利達新台幣106.9億元，已超越去年全年，年增率26%，總淨值已攀升至1,850億元，每股淨值來到12.71元，近六年新高。子公司中壽獲利相對穩健，累積前三季獲利年增23.4%，再加上證券、銀行獲利亦同步成長，帶動開發金成長動能。