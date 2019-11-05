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美股四大指數飆新高 台股早盤漲破11,600點關卡

2019-11-05 09:26經濟日報 記者葉子菁／即時報導

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美股四大指數同創歷史新高，台股多頭行情持續，今（5）日以11,576.18點開出後，在大立光（3008）、聯發科等電子權值股領軍下，指數一舉衝破11,600點，早盤最高來到11,612.84點，續創29年新高。

美股昨日開高走高，四大指數收盤全數上漲。由於美國商務部長周日表示對美中協議感到樂觀，將很快解除華為禁令，此消息激勵晶片與半導體股集體走揚；沙特阿美啟動IPO以及美債殖利率回升，亦帶動能源與金融類股走高，最終美股四大指數收盤均創下歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲114.75點或0.41%，收在27,462點；標普500指數上漲11.36點或0.37%，收在3,078.27點；那斯達克指數上漲46.80點或0.55%，收在8,433.2點；費半指數上漲36.99點或2.18%，收在1,726.92點。

在籌碼面部分，昨日三大法人合計買超190.1億元。其中外資買超146.8億元，投信買超8.1億元，自營商買超35.2億元。

資券變化方面，融資增2.27億元，融資餘額為1,413億元，融券增0.95 萬張，融券餘額為83.2萬張。外資台指期部位，多單加碼2,734口，淨多單部位61,916口。

統一投顧表示，美中貿易戰和緩，且美中第一階段協議順利；加上美國第3季財報優於預期，包括費半、S&P 500及那斯達克等指數持續創新高。

Fed降息、台幣升值，資金行情持續，對後市展望樂觀；台股各期均線均呈多頭排列，加上外資法人歸隊，有利指數持續走高。

操作上，建議加碼前景較佳之類股，如5G概念股、PCB、網通、IC 測試及汽車零組件等族群。

美股外資

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