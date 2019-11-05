親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

鴻海早盤一度衝90元 郭台銘個人持股市值10月迄今增逾230億

男童為何墜橋？全台護欄1大盲點 出遊護兒必學3招

鴻海開盤股價漲至90元 市值飆上1.24兆

2019-11-05 09:20經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

鴻海（2317）今（5）日持續開高，早盤以90元開出，上漲1元，市值也往上增至1兆2,476億元，股價開高後一度拉升至90.4元，盤中漲幅0.56%。

鴻海股價相較於台積電等其他蘋概股的表現來說漲幅相對落後，吸引外資持續買進，統計外資從10月14日起一連16個交易日買超，合計買超33萬469張，昨日單日買超45,291張，股價也持續創波段高。

鴻海9月及第3季合併營收雙創歷史同期新高，法人預估鴻海旺季效應可望延續到11月，看好鴻海全年營運高峰可望落在第4季；美系外資重申鴻海加碼評等，目標價100元，看好鴻海是亞洲下游硬體產業首選個股。

鴻海今年第二場法說會預計下周召開，由董事長劉揚偉親自主持，法人關注第3季財報，未來展望、美國設廠進度等議題；在外資持續買超，加上蘋果及華為等題材加持，鴻海今日一開盤就站上90元，且一度衝高到90.4元。

鴻海外資

相關新聞

鴻海早盤一度衝90元 郭台銘個人持股市值10月迄今增逾230億

2019-11-05 09:46

美股四大指數飆新高 台股早盤漲破11,600點關卡

2019-11-05 09:26

台積電續攻高至309.5元 市值飆上8兆元

2019-11-05 09:35

台股續創29年新高 後市「留意5關鍵」

2019-11-04 23:29

外資連16買 台股資金行情再點火

2019-11-04 23:37

環球晶盤中股價漲逾3% 挑戰前波高點

2019-11-05 10:30

產能滿到爆 宏捷科10月營收2.5億元月增6.6%

2019-11-05 10:16

獲利亮眼 開發金股價帶量上攻

2019-11-05 10:13

群電Q3營收獲利創新高 強攻半根漲停

2019-11-05 10:13

外資、自營商齊力助攻 宇峻早盤衝波段高點

2019-11-05 10:07

朋億前三季EPS 10.96元 賺逾一個股本

2019-11-05 09:25

台股市值創高 衝破38兆元

2019-11-04 23:54

鴻海大漲 郭台銘近一個月內個人資產多了202億

2019-11-04 23:53

台灣50創高 拚首檔百元ETF

2019-11-04 23:53

台股創高 各界矚目 顧立雄：量能健康 不再刺激

2019-11-04 23:52

電商、高殖利率族 亮點

2019-11-04 23:44

合併財報揭露企業全貌／控制力評估 看三要素

2019-11-04 23:42

KY公司法說 17連發

2019-11-04 23:42

三大蘋概股 法人看漲

2019-11-04 23:36

華為概念股 買盤湧進

2019-11-04 23:36

資產營建股 短多點火

2019-11-04 23:36

Garmin結盟南山 攻保險科技

2019-11-04 23:36

ETF最前線／跟外資作多 抓補漲機緣

2019-11-04 14:31

台商回流 資產、營建股兩路吸金

2019-11-04 14:31

生技輪攻 上櫃小兵神勇

2019-11-04 14:31

台股揚157點 續創高飛越11,550點

2019-11-04 14:31

改寫29年新高 台股大漲157.32點衝上11,556

2019-11-04 13:53

台股續創29年新高 顧立雄提醒留意基本面

2019-11-04 13:21

台股大漲逾百點 站上11,500關卡續創29年新高

2019-11-04 11:22

基本面和資金面雙重挹注 法人：台股持續挑戰新高

2019-11-04 10:52

消費旺季+外資匯入 法人：台股有機會持續墊高

2019-11-04 10:51

豐興本周平盤 廢鋼中止連2漲

2019-11-04 10:41

多方氣盛 台股盤中觸及11,500關卡

2019-11-04 10:31

外資連15買 鴻海法說會前股價衝半年高

2019-11-04 09:51

再戰11400關卡 台股開盤跳漲52.19點

2019-11-04 09:25

台股看回不回 軋空股 外資壓寶股接棒衝

2019-11-04 09:09

集團好股站出來！ 輕鬆搶賺年底作帳行情

2019-11-04 08:43

美股大漲 法人：台股留意高檔賣壓

2019-11-04 08:40

就市論勢／企業盈餘好轉 偏多操作

2019-11-01 23:31
看更多

熱門文章

鴻海市值飆上1.2兆 郭台銘10月來財產增加逾200億

2019-11-04 11:01

改寫29年新高 台股大漲157.32點衝上11,556

2019-11-04 13:53

台積電收307元、市值7.96兆 雙雙飆上歷史新高

2019-11-04 14:37

外資連16買 台股資金行情再點火

2019-11-04 23:37

台股續創29年新高 顧立雄提醒留意基本面

2019-11-04 13:21

鴻海大漲 郭台銘近一個月內個人資產多了202億

2019-11-04 23:53

華為概念股 買盤湧進

2019-11-04 23:36

台灣50創高 拚首檔百元ETF

2019-11-04 23:53

外資買超146.88億 買盤最愛這十檔

2019-11-04 17:18

穩懋、宏捷科業績旺 10月營收報佳音

2019-11-04 18:23

外資看好補漲行情 遠東新股價起飛

2019-11-04 11:50

沒有S.H.E一樣賺！華研上半年將分派現金股利4.5元

2019-11-04 18:59

鋼鐵優質股 外資悄悄買

2019-11-04 23:29

台股創高 各界矚目 顧立雄：量能健康 不再刺激

2019-11-04 23:52

利多齊發！生技小兵勇猛 台生材、益安、順藥盤中攻頂

2019-11-04 12:27

台股續創29年新高 後市「留意5關鍵」

2019-11-04 23:29

台商回流 資產、營建股兩路吸金

2019-11-04 14:31

三大蘋概股 法人看漲

2019-11-04 23:36

光寶科 Q3純益增三成

2019-11-04 23:39

頎邦第3季毛利率創高 單季獲利優於市場預期

2019-11-04 11:51

外資看好補漲 遠東新開盤跳

2019-11-04 14:31

群電第3季每股純益1.75元 單季獲利超過上半年

2019-11-04 13:36

台股市值創高 衝破38兆元

2019-11-04 23:54

ETF最前線／跟外資作多 抓補漲機緣

2019-11-04 14:31

日系外資調高聯詠目標價 股價衝近半年高

2019-11-04 12:26

生技輪攻 上櫃小兵神勇

2019-11-04 14:31

臻鼎、台光電 看旺本季

2019-11-04 23:38

中鼎 毛利大減

2019-11-04 23:41

穩懋 10月營收攻頂

2019-11-04 23:43

電商、高殖利率族 亮點

2019-11-04 23:44

台積電續創新高 相關概念股同歡

2019-11-04 19:24

毛利獲利雙喜 頎邦創波段高

2019-11-04 14:31

台股大漲逾百點 站上11,500關卡續創29年新高

2019-11-04 11:22

鴻海早盤一度衝90元 郭台銘個人持股市值10月迄今增逾230億

2019-11-05 09:46

專業行家讚AirPods Pro物超所值 康控-KY扮關鍵角色

2019-11-04 18:25

群電Q3純益翻倍 賺贏上半年

2019-11-04 23:39

南港世界明珠 11日動工

2019-11-04 23:42

燦坤轉型 新品牌出擊

2019-11-04 23:43

外資連16買、合計買超逾33萬張 鴻海市值飆上1.23兆

2019-11-04 16:57

宇瞻Q3純益季增81% 攀六年高點

2019-11-04 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top