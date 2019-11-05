鴻海開盤股價漲至90元 市值飆上1.24兆
2019-11-05 09:20
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
鴻海（2317）今（5）日持續開高，早盤以90元開出，上漲1元，市值也往上增至1兆2,476億元，股價開高後一度拉升至90.4元，盤中漲幅0.56%。
鴻海股價相較於台積電等其他蘋概股的表現來說漲幅相對落後，吸引外資持續買進，統計外資從10月14日起一連16個交易日買超，合計買超33萬469張，昨日單日買超45,291張，股價也持續創波段高。
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鴻海9月及第3季合併營收雙創歷史同期新高，法人預估鴻海旺季效應可望延續到11月，看好鴻海全年營運高峰可望落在第4季；美系外資重申鴻海加碼評等，目標價100元，看好鴻海是亞洲下游硬體產業首選個股。
鴻海今年第二場法說會預計下周召開，由董事長劉揚偉親自主持，法人關注第3季財報，未來展望、美國設廠進度等議題；在外資持續買超，加上蘋果及華為等題材加持，鴻海今日一開盤就站上90元，且一度衝高到90.4元。
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