台積電續創新高 相關概念股同歡
2019-11-04 19:24
經濟日報 記者盧宏奇
／即時報導
資金行情推波助瀾，台股今（4）日攻克11,500點關卡，再創逾29年高點，明年營運展望看俏的權王台積電（2330）股價、市值締造新猷，帶動相關概念股同步走強，匯集盤面多方人氣。
美國非農就業數據優於預期，激勵上周五美股四大指數同步走揚，台股今日跳空開高52點，蘋概三王台積電、鴻海、大立光同步勁揚，加上國泰金、遠東新等權值股跟進轉強，推升指數終場上漲157點，收11,556點，成交值擴增至1,584億元。
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盤面上以大型蘋概、光學鏡頭、光通訊、資產營建，以及台積電概念股走勢相對強勁，尤其本波多方領攻大將台積電今明年大舉調高資本支出達140億至150億美元，將使相關先進材料、設備廠業績大進補，激勵股價跟進走揚。
台積電旗下封測廠精材，拜蘋果3D感測模組晶圓級封裝等訂單出貨暢旺，第3季營收跳升至16.7億元，季增率逾六成，單季獲利可望同步挑戰新高，加上獲得蘋果追加訂單，股價自10月17日後呈60度角上漲，今日並創下波段新高。
在前波漲勢最猛的極紫外光（EUV）光罩盒供應商家登，股價陷入整理後，近日由半導體清洗設備及濕製程設備供應商弘塑接棒演出，由於第3季營收跳升至5.67億元，法人預估單季每股稅後純益有機會超過5元水準，明年獲利更有倍數增長機會。
法人認為，國際股市延續漲勢，新台幣升值及外資買盤源源不絕挹注，將有利台股資金行情續航，選股宜以評價為首，題材概念則短線為之，後續留意即將公布的財報數據。
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