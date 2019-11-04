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《制裁者》：實境解謎遊戲 凸顯鄉民正義問題

穩懋、宏捷科業績旺 10月營收報佳音

2019-11-04 18:23經濟日報 記者陳昱翔／台北即時報導

砷化鎵龍頭廠穩懋（3105）、宏捷科今（4）日雙雙公告上月業績，受惠訂單暢旺，今年10月營收衝上23.24億元，月增1.4%、年增67%，單月營收續創歷史新高；宏捷科上月營收2.53億元，月增6.6%、年增127.7%，創41個月以來高點，業績同樣亮眼。

穩懋今年前十月合併營收167.70億元，年增15.8%。穩懋日前法說會曾指出，因手機需求持續強勁帶動，本季營收季增5％（mid-single digit），毛利率維持上季高檔水準，從目前10月營收看來，有望符合預期。

穩懋本季營收成長動能仍延續第3季來自手機相關應用、以及基礎建設等動能，估計產能利率用有望較前一季更高，至於本季展望優於前一季，主要因手機新機種銷售優於預期。

此外，為因應5G商機，穩懋目前正在積極準備擴產計畫，預期今年資本支出將與去年接近，新增產能預計明年第2季開始貢獻，估計月產能將從3.6萬擴大到4.1萬片，主要是鎖定5G市場需求，未來不排除持續擴產。

穩懋強調，目前5G PA占公司營收比重約一成，未來占比會持續提升，且市場需求也會不斷攀升，對公司毛利率有正向幫助，至於陸系競爭對手近期動作頻頻，但在5G PA的發展應該是「連邊都沾不上」，只能持續在中低階4G PA市場殺價競爭，對穩懋影響不大。

宏捷科今年前十月合併營收，16.79億元，年增4.7%。宏捷科全力鎖定5G市場商機，計劃加速產能建置，預計明年第4季，二廠新產能將開出，整體月產能將從原先1萬片，擴增至1.3至1.5萬片，擴產幅度三至五成。

據了解，宏捷科的VCSEL在今年起已大量出貨，上半年營收比重從2%大幅升至15%，下半年有機會擴大至20%，主要客戶大多為智慧手機品牌。

宏捷科為砷化鎵代工廠，旗下以PA、WiFi、VCSEL為主要三大產品線，目前最大客戶為立積，其次為絡達。由於美中貿易戰影響，目前許多陸系品牌廠開始「去美化」，讓晶圓代工端開始轉向穩懋、宏捷科等台系廠商，成為轉單效應下的受惠者。

營收4G穩懋

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