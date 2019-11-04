台股創新高靠台積電？顧立雄：推升台股不只靠一家

2019-11-04 18:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



金管會主委顧立雄今日傍晚接受廣播電台主持人鄭弘儀專訪，被問到台股衝高是否單靠一檔台積電？顧立雄不以為然。他說是IC產業的群聚效應已產生。

鄭弘儀也問，金管會是否會提出再刺激台股方案嗎？他笑笑說「還要再刺激嗎？」「現在價的部份已較高」。顧立雄說，現在上市櫃加起來1500億元的日成交量還算適切，並沒有準備要再刺激它的量，至於價則由市場決定。接下來台股表現真正重要是要看台灣製造業「轉骨」2.0到4.0，未來十年、二十年接下來的長遠發展。

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鄭弘儀問顧立雄，台股市值從馬政府時代的24兆元到蔡政府時代的市值37兆，增加接近13兆元，但其中光一檔台積電占22.6% 台股指數是否失真？顧立雄說台積電占比二成這是事實，但推升台股的力量不是單靠台積電，而是一個IC產業的群聚效應已經產生，台積電當然具龍頭地位。

鄭弘儀建議顧立雄可以參考NASDAQ設計，再創一個IC產業板。顧立雄回答，但是要考量有二個板上市的條件不同，要有不同才有設的意義，需考量再設另外一個板的市場價值在哪裡。

但他進一步說，台股這波創高，不只是台積電的因素，而是整個上市櫃的營收提升，沒有衰退，主要受惠中美貿戰有一定的轉單效應，對台股產生支撐。

他說股市還是要靠基本面，光靠台積電不可能把大盤衝到這樣的程度。接下來真正重要的是台灣的轉骨，過去製造業外移到中國，電子五哥等，能否回台轉骨這才是真正要看的。

他說明轉骨是將高階製能轉到台灣、低階製能轉到東南亞，這樣不再依賴中國，再帶回來投資台灣。產業鏈回來才能打下未來十年、二十年基礎，帶動金融市場或是其他產業一起篷勃成長，才是台股指數的基礎，產業變成2.0、3.0、4.0，股市是經濟的櫥窗，經濟變好再過來影響台股。

顧立雄也提及，政治上中國對我敵意日深，台商轉骨回來，將生產基地掌握在我們自己手上，這點很重要。他說「這對台灣生存發展是非常、非常、非常的重要」。

再問到我國金融機構不少西進在中國大陸，他也提及這方面「要設個防火牆」，當年度有任何逾放都要用年底盈餘把它打銷掉，總行跟分行風險隔開不致受牽累。另外也控制曝險比率，不能超過淨值的100%，現在各家都不到50%，也是風險控等，現在沒有非常把握中國大陸的金融穩定，有很多聽說傳聞，但是管控好就算發生什麼，也不至於燒到國內銀行的營運。

被問到對於台股現在指數量能的表現，顧立雄說，台股上市櫃量能加起來1500億元，相較去年還有衰退，但是各國股市都衰退，我們衰退幅度相較亞洲其他國家還算穩健。

鄭弘儀問「對於日成交量1500億元有滿意嗎？台股健康的日成交量需要多少？」。顧立雄說，確實有量才有價，沒有量就沒有價，還是要有一定的量，上市櫃加起來1500億元是適切的，相較於過去幾年，日均量500億元當然是不行，對籌資不易。但台股目前成交周轉率是7.54%，代表流動性，倫敦只有4.08%、紐約只有4.04%，全球僅次於那斯達克的11.09% 沒有太差。 很多人選擇上市三大關鍵因素，我們周轉率其實不差。本益比也適當。

顧立雄說，台股現在散戶結構占六成，很多人有了長期投資的概念，還有很大部份量是在當沖這一塊。當沖在集中市場占約二成、在櫃買中心占約三成，現在散戶投資工具也很多元，有期貨選擇權，還有券商發行的權證，很多人喜歡玩「短期進出」波動，以自己風險來賺取價差，因此就會在相關期貨、選擇權跟權證市場找到標的。