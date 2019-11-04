豐興本周平盤 流通市場搶廢鋼引起市場關注
2019-11-04 18:19
經濟日報 記者林政鋒
／高雄即時報導
主力電爐廠豐興(2015)本周廢鋼、鋼筋及型鋼三大產品全面平盤，但流通市場出現搶購廢鋼風潮，每公噸加價幅度達200元以上，是否造成後市建築用鋼行情變化，受市場關注。
豐興經理莊文哲表示，本周美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼持平為每公噸248美元，美國貨櫃廢鋼持平為238美元，澳洲鐵礦砂由每公噸87.65美元下跌至85美元。豐興牌價平盤，國內廢鐵基價每公噸7100元，鋼筋1.57萬元，型鋼每公噸2.05萬元。
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市場人士說，上周鋼筋每公噸上漲200元，但空頭不買單，造成市況混亂，買氣受到阻礙，豐興本周平盤策略，有靜待市場沈澱效果。
另一方面，隨著北半球開發國家逐漸進入嚴冬冰封，廢鋼取得難度將增加，部分廢鋼商已經提前準備，南部鋼廠傳出以每公噸提價200元至300元的行情，加碼收購廢鋼，引起市場注意。
上市鋼廠主管表示，近期國際廢鋼行情上漲，每公噸墊高10至15美元，國內廢鋼提價搶廢鋼，頗符合當前廢鋼多頭的氣勢。
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