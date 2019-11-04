春節前搶運需求旺 台驊看好第4季營運回升
2019-11-04 18:18
經濟日報 記者黃淑惠
／台北即時報導
台驊投控今天董事會，公布今年第三季獲利，雖然受到美中貿易戰影響國際貨運市場程度加劇，從中國出口至美國海運貨量衰退5%；再加上去年前三季有一次性認列所得稅迴轉利益約3300萬元等因素，導致2019年前三季稅後淨利較2018前三季減少29%，農曆春節前的搶運需求，台驊看好第四季的營收、獲利表現。
台驊指出，根據全球經濟預測機構IHS Markit統計，2019年1~9月，從亞洲出口至美國海運貨量較去年同期成長2%；從中國出口至美國海運貨量衰退5%；9月份從中國出口至美國海運貨量與去年9月相較衰退幅度擴大至9.3%。加上英國脫歐延宕影響歐洲經濟，以及香港反送中事件，整體貨量需求不如預期，今年第三季海空運運價較去年同期略為下跌。
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台驊今第三季稅後淨利為8544萬元，單季較上一季成長12.7%，較去年同期則下滑，單季EPS為0.72元，累計前三季稅後淨利為1.97億元，年減29%，EPS為1.7元。
台驊集團今年持續加速擴大佈建東南亞團隊及業務，並持續耕耘歐非中東等非美航線市場，雖然營收持平但前三季毛利仍較去年同期成長2.5%。營業費用部分較去年同期成長，主要係擴大投資東南亞市場，包括納入新加坡業務團隊及組建菲律賓子公司，中國地區主要倉庫搬移增加費用。再加上去年前三季有一次性認列所得稅迴轉利益約3300萬元等因素，導致2019年前三季稅後淨利較2018前三季減少29%。
針對第四季展望，今年以來品牌商以低庫存策略應對中美貿易戰的關稅影響，造成目前倉庫存貨量偏低，面對即將到來的年終消費旺季、電子新品上市，以及中美貿易戰緩解氛圍帶動下，預期年底前將出現年終鋪貨潮。另外，於2020年1月1日即將實行的限硫令前夕，航商縮班減班的比重提高，艙位供給量吃緊將有助於支撐第四季海運運價。
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