外資買超146.88億 買盤最愛這十檔

2019-11-04 17:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



台股今(4)日開高走高收在11,556.85點作收，上漲157.32點，三大法人買超190.11億元，其中外資買超達146.88億元，統計外資買超前十大個股中，包括2檔ETF、3檔金融股之外，還有權王台積電及鴻海等，分別買超7,992張、45,291張，台積電更衝上307元的歷史天價。

台股今日以11,451.72點開出，指數開高後往上走高，一度拉升至11,559.07點，台積電再創新天價，收在307元，鴻海也是大漲作收，收在89元，創半年波段高，大立光收4,570元，上漲110元，漲幅2.46%，三王領軍蘋概股帶領台股上攻，終場收在11,556.85點漲幅1.38%，成交1,566.05億元。

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三大法人全數買超，合計買超190.11億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超146.88億元，投信買超8.11億元，自營商買超（合計）35.11億元，其中自營商（自行買賣）買超5.52億元，自營商（避險）買超29.58億元。

外資已是連續16個交易日買超，統計今日買超前十大依序是元大S&P原油正2、鴻海、元大滬深300正2、群創、中信金、廣達、仁寶、新光金、開發金、台積電等；另外，彩晶、玉山金、第一金、國泰金等金融股也在買超前二十大中。

台積電今日股價及市值雙雙再創歷史新高，以307元作收，上漲8元，漲幅2.67%，成交44,683張，市值飆上7兆9,606億元，持續朝8兆元挑戰，外資單日買超7,992張，已連買12個交易日，合計買超89,500張。

鴻海今日股價也創波段高，收在89元，上漲4.2元，漲幅4.95%，外資則是買超45,291張，累計已連續買超16個交易日，合計買超33萬469張，市值增達1兆2,338億元，創下半年多來波段高點。