親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

公帑這樣花？黃國昌爆料 中科宴2廠商、9員工一起報帳

蘋概三王齊漲台股收漲157.32點 三大法人買超190.11億

2019-11-04 15:04經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台股今（4）日開高走高，蘋概三王領軍，台積電創下307元歷史天價，鴻海收89元，寫下半年多高點，大立光也收紅，加上蘋概股助攻，終場以11,556.85點點作收，上漲157.32點，成交量1,566.05億元；三大法人買超190.11億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超146.88億元，投信買超8.11億元，自營商買超（合計）35.11億元，其中自營商（自行買賣）買超5.52億元，自營商（避險）買超29.58億元。

台股今日以11,451.72點開出，指數開高後往上走高，一度拉升至11,559.07點，台積電再創新天價，鴻海也是大漲作收，大立光收4,570元，上漲110元，漲幅2.46%，三王領軍蘋概股帶領台股上攻，終場收在11,556.85點，漲幅1.38%。

自營商台積電

相關新聞

台股續創29年新高 顧立雄提醒留意基本面

2019-11-04 13:21

ETF最前線／跟外資作多 抓補漲機緣

2019-11-04 14:31

台商回流 資產、營建股兩路吸金

2019-11-04 14:31

生技輪攻 上櫃小兵神勇

2019-11-04 14:31

台股揚157點 續創高飛越11,550點

2019-11-04 14:31

台股大漲逾百點 站上11,500關卡續創29年新高

2019-11-04 11:22

基本面和資金面雙重挹注 法人：台股持續挑戰新高

2019-11-04 10:52

消費旺季+外資匯入 法人：台股有機會持續墊高

2019-11-04 10:51

豐興本周平盤 廢鋼中止連2漲

2019-11-04 10:41

多方氣盛 台股盤中觸及11,500關卡

2019-11-04 10:31

外資連15買 鴻海法說會前股價衝半年高

2019-11-04 09:51

再戰11400關卡 台股開盤跳漲52.19點

2019-11-04 09:25

台股看回不回 軋空股 外資壓寶股接棒衝

2019-11-04 09:09

集團好股站出來！ 輕鬆搶賺年底作帳行情

2019-11-04 08:43

美股大漲 法人：台股留意高檔賣壓

2019-11-04 08:40

台股外資醞釀連16買 挑戰新猷

2019-11-03 23:26

法人看台股：無懼MSCI季度調整 多方仍掌主導權

2019-11-03 23:25

外資連買股 盤面新亮點

2019-11-03 22:51

外資連買股／上海銀、華南金 犀利

2019-11-03 22:50

外資連買股／台積、日月光 買盤挺

2019-11-03 22:50

外資連買股／金像、電億光 商機靚

2019-11-03 22:50

外資連買股／南亞、正新 醞釀補漲

2019-11-03 22:50

被動元件、矽晶圓 短打優選

2019-11-03 22:17

價值型概念股 聚光

2019-11-03 22:17

研華、全新、譜瑞 法人按讚

2019-11-03 22:17

一周盤前解析／居高思危 回歸基本面

2019-11-03 22:17

緯創、華通、台郡 買盤挺

2019-11-03 22:17

就市論勢／低基期傳產、金融 吸睛

2019-11-03 22:11

技術指標／多頭氣盛 大盤可戰11,500點

2019-11-03 13:37

台股驚驚漲 法人：本周關注4件事

2019-11-03 13:34

台股逼近11400點 投信：第4季後續行情不看淡

2019-11-03 11:24

就市論勢／企業盈餘好轉 偏多操作

2019-11-01 23:31

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

鴻海市值飆上1.2兆 郭台銘10月來財產增加逾200億

2019-11-04 11:01

外資連15買 鴻海法說會前股價衝半年高

2019-11-04 09:51

鴻海下周法說 市場聚焦五點

2019-11-03 23:52

價值型概念股 聚光

2019-11-03 22:17

台股外資醞釀連16買 挑戰新猷

2019-11-03 23:26

改寫29年新高 台股大漲157.32點衝上11,556

2019-11-04 13:53

外資連買股 盤面新亮點

2019-11-03 22:51

外資連買股／上海銀、華南金 犀利

2019-11-03 22:50

緯創、華通、台郡 買盤挺

2019-11-03 22:17

台股續創29年新高 顧立雄提醒留意基本面

2019-11-04 13:21

法人看台股：無懼MSCI季度調整 多方仍掌主導權

2019-11-03 23:25

研華、全新、譜瑞 法人按讚

2019-11-03 22:17

台積電開盤衝302.5元再創新高 市值飆上7.84兆

2019-11-04 09:23

中華車、三陽 強攻電動機車

2019-11-03 22:09

台積電收307元、市值7.96兆 雙雙飆上歷史新高

2019-11-04 14:37

統一超拚鐵軌經濟 採包夾策略

2019-11-03 22:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top