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改寫29年新高 台股大漲157.32點衝上11,556

2019-11-04 13:53經濟日報 記者高瑜君／即時報導

受到美國非農就業報告優於預期，加上美中高層級談判取得原則共識，那斯達克指數創下新高，蘋果股價持續衝高破歷史高位，激勵今（4）日台股開高走高，開盤跳漲52.19點，盤中漲幅持續擴大，終場收漲157.32點，達11,556.85點，指數再改寫29年新高，成交量1,566.05億元，

今日由蘋概三王領軍上攻，台積電開盤站上300元，上漲2.67%，收在306.5元，鴻海股價帶量上漲4.95%、大立光也有2.46%的漲幅，由電子股帶動台股站上11,500點邁進；另外，蘋概股中的建準、新至陞盤中亮燈漲停，可成、聯詠、譜瑞-KY、華通、全新等漲幅超過3%。

另外，由於新台幣今日強勢升值，衝破30.4元關卡，再度點火資產股，國產在開盤不到半小時內隨即亮燈攻漲停，另外，泰豐、遠東新、台火、農林等亦有超過2%的漲幅。

從亞股表現來看，日股休市，其他普遍主要股市走揚，韓股、恆生指數盤中漲幅超過1%，另外，上証、深証指數漲幅也有0.7%。

展望本周行情，兆豐國際投顧董事長李秀利指出，樂觀看待台股後市發展，只要指數在3日內不封閉今日的跳空缺口，顯示多方持續攻擊，反之，短線上須留意乖離過大造成的技術修正。

此波指數驚驚漲，在新台幣升值且美股創高格局之下，集中市場強於櫃買市場，櫃買市場距離去年高點還有一些空間，持續關注外資動向、10月營收、季報、法說會、周五的MSCI調整以及美股表現。

股開高走高，開盤跳漲52.19點，盤中漲幅持續擴大，終場收漲157.32點，達1...
股開高走高，開盤跳漲52.19點，盤中漲幅持續擴大，終場收漲157.32點，達11,556.85點，指數再改寫29年新高，成交量1,566.05億元， 本報資料照片
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