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台股續創29年新高 顧立雄提醒留意基本面

2019-11-04 13:21聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

台股今盤中漲逾百點，指數續創29年新高，盤中站上1萬1550點關卡。金管會主委顧立雄今受訪表示，提醒民眾還是要看基本面，特別是美中貿易戰產生轉單效益，帶給上市櫃營收會是持平或成長，還有第四季的GDP表現。

台股續創29年新高，顧立雄表示，股市還是要看基本面，主計處公布第三季經濟成長率來到2.9%，現在還要看第四季表現。特別現在美中貿易戰產生轉單效益，帶給上市櫃營收是持平還是成長，這應該大家要關注。此外，未來美中貿易戰問題、美國經濟數據表現、英國大選脫歐議題、香港反送中後續如何發展，總體經濟表現，將持續關注後續發展。

台股還會不會持續上衝？顧立雄說：「我們戒慎以對。」他說，台灣經濟指出表現好不好，要跟世界經濟成長率來比較，轉骨很重要，經濟永遠會有循環，台灣如果說經濟成長穩健，台股也會有一定支撐力道，過去台灣大量製造業外移產生產業空洞化，現在透過轉單效應打底，更重要是促成交易市場跟民間投資，甚至薪資提高才是最重要的。

金管會主委顧立雄（左）今出席立法院財政委員會。記者胡經周／攝影
金管會主委顧立雄（左）今出席立法院財政委員會。記者胡經周／攝影
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台股貿易戰顧立雄

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