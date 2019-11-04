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外資看好補漲行情 遠東新股價起飛

2019-11-04 11:50經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

遠東新（1402）今年以來漲幅相對落後，今日啟動補漲行情。受惠外資給予目標價41.8元的激勵，遠東新今日開盤即上漲，盤中來到30.45元，漲幅2.5%，逐步走出今年除息以後頻創新低的低迷走勢。法人表示，遠東新為傳產大型股，今年以來漲勢落後，加上近期PTA歲修再起下，有利報價及利差回升，看好化纖一貫廠的遠東新表現。

外資看好遠東新的環保題材與資產題材，將遠東新納入研究範圍，給予「優於大盤」投資評等，目標價41.8元。法人表示，遠東新近年聚焦環保再生事業，與當前全球運動知名品牌採用環保材質的方向一至，有助大廠的接單表現。

遠東新看好趨勢，也成立新的創研單位IDM，以整合集團內部資源、建立技術平台、對接品牌先端研發為目標，加速推動創新產品商業化。遠東新表示，IDM具有七個技術平台，包含PET及PU的聚合技術、染料的改質及合成技術、PET及PA共混技術、新紗線加工技術等，將推出具有可節省水資源、有利於材料回收再利用、製程無毒無溶劑、減少後加工製程及使用生質材料等環保特性的新產品，並擴大應用於各品牌，期能成為綠色紡織科技的先鋒。

在資產題材方面，遠東新近年也加速進行資產活化，包括板橋的遠東通訊園區的高級住宅大樓興建，正式銷售後的利益可期，另外桃園的內壢紡織廠也在進行土地變更申請，集團帳上資產價值可觀。

遠東新環保

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