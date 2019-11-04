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台積電運動會釋佳音 股價攀上300元、市值逼近8兆

2019-11-04 11:49經濟日報 記者張家瑋／即時報導

晶圓龍頭台積電（2330）運動會釋喜訊，7奈米接單滿載，2020年營運大成長，3、5奈米先進製程技術保持領先。激勵周一台積電股價跳空開出，直接站上300元整數關卡，盤中一度來到306元，漲幅2.34%，市值逼近8兆元，再創單一上市櫃公司最高市值。

台積電上周六運動會創辦人張忠謀現身，激勵台積電員工士氣，也激勵周一台積電股價再度跳空開高，市值一舉來到7.93兆元歷史新高，對於台積電近期股價頻創新高，張忠謀表達不意外，一直認為會漲。

董事長劉德音表示，5奈米製程準備就緒，在新竹Fab 12廠和台南Fab 18廠同仁努力之下，客戶十分滿意，2020年5奈米製程將接續7奈米製程，預料2020年將是台積電大成長一年。

法人指出，台積電是2020年5G商轉最大贏家，5G手機、基地台等許多晶片都採用台積電先進製程生產，7奈米目前滿載，7奈米強效版明年營收將優於今年，5奈米明年量產將為推動台積電營運成長新動能。

台積電奈米張忠謀

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